Paula Cancio y Miguel Angel Solá: ¿pesa la diferencia de edad en el amor?

Paula Cancio tiene 34 años y Miguel Ángel Sola 69

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 21:22

Les quedan apenas siete funciones más de Doble o nada, en el Teatro Regina, y se despiden de Buenos Aires. Paula Cancio y Miguel Angel Solá estuvieron en Cortá por Lozano, en Telefe, ciclo que hoy condujo Zaira Nara porque Verónica Lozano está enferma. Allí la pareja contó que decidió mudarse a España por un tiempo porque el actor extraña mucho a sus hijas mayores: Cayetana y María. "Tengo ganas de estar allí, juntar a mis tres hijas (también tiene a Adriana, de 6 años) y que creen un vinculo. La enana se fue de muy chiquita y casi no las conoce. Están creciendo y yo me lo pierdo", detalló.

Los actores, que se conoció por un amigo en común, estuvieron en contacto por mail durante un mes hasta que se vieron y nunca más se separaron, hablaron también de la diferencia de edad. "Nunca pensé que iba a enamorarme otra vez y tener otra familia. Pensaba mucho en mis dos hijas. Cuando la vi a Paula dije: si tuviera 20 años menos. No se puede vivir sin amar. La diferencia no es un problema, pero debo confesar que soy un actor seguro, creativamente seguro, pero un hombre asociado a todas las dudas de todos los hombres. Y la edad no te hace ser cada vez más bonito y talentoso. No, la edad te quita méritos y posibilidades. Entonces joroba. Pero bueno, mientras ella quiera aquí estamos", dijo Miguel Ángel, de 69 años. Y agregó: "Tengo un cuerpo lastimado y el moverme me cuesta dolor y superar el cansancio. Lo único importante es lo que siente mi corazón, y es ella".

Paula, de 34 años. también dio su punto de vista con respecto a la diferencia de edad: "Tenemos tiempos diferentes y acabas aceptándolo. Yo soy de ir de aquí para allí y él es más calmo".

También contaron que no son celosos, pero tienen cuidado de no molestar al otro. "Somos una pareja súper segura. No me molesta que Paula bese a otros actores en escena pero no me acostumbré: prefiero que haga escenas habladas. Que los crápulas se abstengan de avanzarla. Porque los hombres son todos iguales en Argentina y en España", dijo Solá, un poco en broma y un poco en serio.