Paulo Londra acusado por una joven de manipularla para abortar

Paulo Londra fue acusado vía Twitter por una joven española Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020 • 09:09

CORDOBA. - Paulo Londra llegará el próximo lunes al escenario del Festival de Jesús María envuelto en polémicas. La más seria se desató el fin de semana, cuando una joven lo acusó vía Twitter de que la presionó para que pusiera fin a su embarazo, fruto, aparentemente, de una relación casual con él. La otra tiene que ver con las exigencias que puso a los organizadores y que despertaron una serie de respuestas e ironías en las redes sociales.

La usuaria Lyna (@lynabekk en Twitter) -no pone más datos en su perfil, aunque en uno de sus posteos señala: "Creen que si fuera mentira lo estaría publicando con mi nombre y apellido" y se sabe que es española- asegura que "hace unos meses" tuvo "la suerte" de conocer a Londra, "artista al cual siempre he admirado por su humildad y su música" y cuenta que "por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales" mientras él estaba en una gira por Madrid.

"No usamos protección, y por mucho que yo tomara pastillas, un mes después me di cuenta de que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé", agrega.

Luego, la joven afirma que cuando el cantante se enteró de su embarazo envío a un amigo a conversar con ella. "Mandó a (su amigo) Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía.que le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más".

"Nothing On You": Paulo Londra con Ed Sheeran 03:21

Video

"Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo. A las horas de abortar Piero ya estaba en un vuelo de vuelta a la Argentina. Me habló durante unos días y me dijo que fuera a una terapeuta y después me bloqueó en todas partes. Paulo nunca me preguntó cómo estaba ni me llamó para saber cómo me sentía", dice Lyna en su Twitter y menciona que, cuando se lo reprochó le puso "excusas falsas para hacerme sentir mal". Sostiene que dejó de vivir sola y regresó con sus padres. Agradece "el apoyo de fans de Paulo", y también a su familia, amigos "y terceras personas".

Después de contar la historia, Lyna siguió respondiendo a quienes la cuestionaron. Ni Londra ni su equipo hicieron algún comentario de lo relatado por Lyna. La joven también publicó un audio con un diálogo que habría supuestamente mantenido con el trapero en el que se escucha la voz de un joven diciendo: "No me hagas sentir mal, Lyna".

Los pedidos para actuar en Jesús María

Para ir al Festival de Jesús María, el cordobés -que es el argentino más escuchado en Spotify y agota las entradas en todos sus recitales- planteó que su actuación no se puede filmar ni transmitir por televisión. Las fotos sólo se podrán tomar desde abajo del escenario en las tres primeras canciones (como es habitual en todos los conciertos) y no habrá entrevistas en el lugar. Para comer pidió productos regionales.

Cuando se difundió el listado de pedidos, comenzaron las bromas en las redes con el hashtag #BoludecesNo #LondraMenos. La organización del festival aclaró en un comunicado: "No hubo de parte del artista ninguna solicitud extravagante ni fuera de lo común".

"Como en todo show de carácter internacional, hay medidas concernientes a la organización y desarrollo del trabajo de cada una de las partes, teniendo como principal premisa que el público pueda disfrutar", señala el texto. "Tratándose de la única presentación del artista durante el mes de enero, desde la producción del cordobés nos hicieron saber sus enormes deseos de compartir una velada llena de energía y música con todo el público presente", agrega.