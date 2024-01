El curioso motivo por el que Paula Chaves ya no duerme con Pedro Alfonso

escuchar

Pese a que Paula Chaves y Pedro Alfonso están juntos desde hace más de una década y tienen una gran familia, compuesta por sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, la modelo y el productor duermen en camas separadas. En las últimas horas, fueron ellos mismos quienes revelaron el curioso motivo y sorprendieron a más de uno.

Paula Chaves y Pedro Alfonso están en pareja desde el 2010, y tienen tres hijos.

En el marco de la temporada en Villa Carlos Paz, donde la pareja protagoniza Misterio en la Cabaña, en diálogo con el programa Poco Correctos (eltrece), Leandro ‘Chino’ Leunis les preguntó cómo hacían para separar el trabajo de la cotidianeidad. Al escucharlo, la exconductora de Bake Off (Telefe) se sinceró: “Dormimos separados. Yo duermo con las chicas, con Olivia y Filipa, y él duerme con Baltazar”. En ese momento, el actor agregó: “Es una logística que se dio por los nenes”.

Tras los dichos de su marido, Paula siguió: “Nos dimos cuenta que esta logística de los chicos está buena porque te reencontrás en una siesta y decís ‘ay te extrañaba’”.

“¿Es solo por temporada o esto se va a trasladar a Buenos Aires?”, consultó el conductor, y ella contestó: “La logística esta viene de Buenos Aires, la arrastramos desde allá y se fue dando la verdad porque veníamos de una etapa que dormíamos solos, cada uno en su cuarto bien y entre la maternidad y paternidad a uno le da miedo dormir solo y chau, volvemos a foja cero. Sabiendo que son etapas”.

Por su parte, Estefi Berardi les preguntó si tienen a alguien que les cuide a los chicos mientras ellos están haciendo las funciones. “Tenemos a Gise, que es parte de la familia hace muchos años, que nos acompaña por suerte, y está mi mamá también, que se pone la diez como abuela”, indicó la actriz.

Los motivos por los que Paula Chaves y Zaira Nara terminaron su amistad

Desde que Zaira Nara comenzó su relación con Facundo Pieres ,exnovio de su mejor amiga, Paula Chaves, nada de eso parecía ser un inconveniente entre ellas, sobre todo porque la menor de las Nara indicó que todo se había hablado previamente; sin embargo, esa no es la verdad y quedó demostrado.

Zaira Nara es madrina de Filipa, la hija menor de Paula Chaves y Pedro Alfonso instagram @chavespauok

Luego de distintas versiones sobre el fin de la amistad, la conductora brindó una entrevista para Socios del espectáculo (eltrece) y reveló los motivos por los que se alejó de la modelo.

“Escucho muchas cosas. Yo siempre preferí decir que era una cosa nuestra, privada. A veces escucho que dicen: ‘Cómo puede ser que ella después de tantos años…’. Esto es algo nuestro, es un vínculo de muchos años, donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda”, comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso.

En esa misma línea, dio más detalles al respecto y apuntó sin filtro contra Zaira, acusándola de alejarse luego de que se desatara un escándalo mediático sobre su vínculo. “Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente, está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”, expresó, de manera contundente.

Además, reveló que tuvo una charla íntima con ella, quien incluso es la madrina de su hija Filipa. “Yo a ella le dije: ‘Esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé”, remarcó Paula y contó: “Le dije: ‘Nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando’”.

“Yo intenté un montón de tiempo y después decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda. Ella estaba incómoda de compartir conmigo”, completó.