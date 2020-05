Pepe Cibrián, a favor del sexting: "Estoy conociendo a alguien por Tinder"

Pepe Cibrián contó detalles sobre su nueva relación virtual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 16:28

Pepe Cibrián Campoy charló con El show del problema y, tras contar cómo pasa sus días en cuarentena por la pandemia de coronavirus , opinó sobre Susana Giménez, habló de la crisis del teatro e hizo una confesión inesperada: "Estoy conociendo a alguien por Tinder".

Fiel a su estilo extravagante, el artista contó que trata de mantenerse positivo durante esta cuarentena. "Trato de cumplir una rutina. Me levanto 7.30 de la mañana, desayuno, hago bicicleta y caminata. Me visto bien aunque esté en mi casa porque de pronto tendría ganas de no vestirme, no levantarme, no ducharme, no hacer nada, entonces tengo que buscar lo opuesto para seguir luchando", relató quién está acompañado por Luis, "que es como un hijo para mí, un sol que me ha regalado la vida"; por su tía Carmen, de 90 años, y las tres mujeres que la cuidan.

En cuanto al viaje de Susana Giménez a Uruguay en plena pandemia , advirtió: "Yo jamás opino sobre mis compañeros porque me parece que no es ético hacerlo, pero sí creo que ante una acción hay una reacción. Creo que Susana tiene derecho a hacer lo que quiera y ante eso habrá una justicia que diga si lo que hizo fue legal o no".

Con respecto a sus dichos sobre que este país va camino a ser Venezuela , Pepito mostró su desacuerdo: "No, en absoluto. Ni en estos momentos ni nunca. Lo que sí vamos a ser un país que va a estar destruido cuando salgamos de esto y va a ser tarea de todos salir adelante", reflexionó y enseguida lanzó una fuerte crítica a todos los gobernantes: " Yo me pregunto: con todo lo que está sucediendo en Villa Azul, este gobierno, el anterior y el anterior no lo sabían. Para qué coño hicieron la calle Corrientes en vez de poner cloacas. En vez de hacer cosas que no aportan nada por qué no hacer cosas que sirvan a la gente. No puede ser que ahora descubramos el horror cuando eso ya estaba desde hace años".

Afectado por la crisis que vive el teatro en estas épocas de aislamiento, el director contó cómo tuvo que reinventarse para subsistir : "El viernes voy a hacer Marica por Platea Net. La otra semana Juana, La loca y la otra, Dos reinas, dos tronos . No voy a parar. Es en vivo, pagas 350 pesos y lo pueden ver todos los que estén en tu casa", señaló.

Yo soy un gran tinderiano. La uso porque conocés gente muy interesante, que está en la misma""

Minutos después, el conductor del programa le preguntó si manejaba aplicaciones y Cibrián sorprendió con su respuesta: " Yo soy un gran tinderiano . La uso porque conocés gente muy interesante, que está en la misma. Además como soy un hombre que no voy a fiestas y reuniones, me viene bien. Ahora que me divorcié, busco una compañía, alguien con quien compartir", expresó quién conoció a su exmarido también por redes.

"¿Te animas al sexting?", lanzó sin filtro Silvina Luna. "Si la otra persona es tan divertida como yo sí sino no. Vas llevando la conversación, palabra va, palabra viene y bueno... pasa lo que tiene que pasar", explicó quien antes de finalizar la entrevista confesó que estaba conociendo a alguien . Ante la intriga del panel, Pepito indicó: "Tiene 56 años y es una persona muy culta, agradable y fantástica".