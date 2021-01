Picky Paino, la participante de Expedición Robinson que hace veinte años tuvo un gesto similar al de Leticia Siciliani en MasterChef Celebrity

Picky Paino quedó en el corazón y en la memoria colectiva de los argentinos cuando, durante la final del reality Expedición Robinson y en un acto heroico, dejó que ganara su compañero, Adrián Miani. Pasaron ya veinte años pero muchos volvieron a recordar ese momento gracias a la decisión de Leticia Siciliani de retirarse y dejarle su lugar a Analía Franchín en Masterchef Celebrity, el exitoso reality de Telefe.

¿Picky también relacionó ese momento con el que ella vivió? LA NACION se lo preguntó. "La verdad es que no tengo televisión así que nunca vi MasterChef y no conozco a los participantes. Sí me doy cuenta de que sucede algo relacionado a Expedición Robinson cuando empiezan a sumarse seguidores a mi cuenta de Instagram. Soy poco virtual también y me entero de muchas cosas por mi hija. Estaba esperando que alguien me sople lo sucedido y ayer dos personas que no conozco me mandaron mensajes contándome qué había pasado en MasterChef. Y además una influencer hizo una comparación de los dos realities", se sincera Picky.

-¿Qué recuerdos tenés de ese momento?

-Son vivencias tan intensas que te quedan muy cerca en el recuerdo. Nunca se va a ir esa sensación a pesar de que pasaron veinte años. El recuerdo más vívido es estar sentada frente a ese mar inmenso y contemplarlo sin tener nada en la cabeza. Recurro bastante a esa sensación y quiero volver siempre a ese ratito aunque sea con el pensamiento, frente al mar y sintiéndome tan chiquitita. Cuando me reconocen, la pregunta obligada es por qué lo dejé ganar. Y no importa cuántas veces responda esa pregunta: van a seguir haciéndomela como si nunca la hubiese respondido. Al mismo tiempo está bueno porque uno va creciendo y va entendiéndose desde otros lugares. Quizá hoy la respuesta no es la misma sino que es Picky, después de veinte años, pensando por qué la Picky de los 21 lo dejó ganar. Quiero decir que soy yo poniéndole todo mi bagaje, mis veinte años recorridos, y la respuesta ya no tiene sentido porque no soy la misma Picky.

-Alguna vez tu respuesta fue que Adrián había ido para ganar el dinero y vos por la experiencia personal. Esa respuesta pudo haber cambiado, como decís, ¿pero te arrepentiste de esa decisión?

-Nunca me arrepentí de lo que hice porque fue desde el corazón. Fue algo intuitivo y lo que uno hace con ese impulso verdadero no tiene vuelta atrás. Ese momento fue muy real, fui espontánea y verdadera y no me arrepiento.

-Aunque ya habías hecho algunos trabajos como actriz, ¿fue un trampolín para meterte en el medio?

-Ya había hecho algunas cosas, como Verano del 98, en Telefe. Y, al contrario, no solo no fue un trampolín sino que me tiró para atrás. En ese momento no quería subirme a la ola de la fama porque no me sentía cómoda en ese lugar y no quería que la gente linkeara Expedición Robinson con mi trabajo. Ser parte del reality fue una experiencia personal y no un trabajo. A veces sucede porque una cosa lleva a la otra aunque uno pelee contra eso. Hice audiciones y cada vez que trabajé demostré que merecía estar ahí, que tengo talento y que la persona que me eligió me necesitaba en el equipo.

Picky Paino publicó este año Propio (tu mundo)

-¿Te ganás la vida como actriz o tenés otras actividades?

-Muchos años pude sostenerme como actriz y los que no, también fue porque yo soy una artista polivalente y tengo un montón de otras inquietudes. Soy muy creativa así que algo me invento. Doy clases, tengo una banda con mis hermanos que se llama Caravana el Dorado. Siempre puedo encontrarle una vuelta a lo creativo para vivir de eso. Además publiqué un libro este año, Propio (tu mundo). Hice una presentación virtual que salió hermosa con Laura González cantando sus canciones que son tan bellas. Es un compilado de relatos sobre emociones y sentimientos. Es un viaje corto, simple pero profundo, como son las emociones. Tiene ilustraciones, pasa por emociones conocidas por todos y por eso elegí ese título: son cosas que nos pasan a todos y se van a sentir identificados. Autogestioné la publicación aunque tuve entrevistas con varias editoriales.

Picky Paino y su hija Vera

Emilia Paino, así se llama aunque le dicen Picky desde chiquita, sigue viviendo en el barrio que la vio nacer y crecer, San Fernando. Y lo hace en compañía de su hija Vera, de 17 años y de su perra Calma. Aunque todos la recuerdan por su participación en Expedición Robinson, programa que superaba los 45 puntos de rating en 2000, Picky trabajó en teatro haciendo clásicos como Rey Lear y La hija del aire en el San Martín, con la dirección de Jorge Lavelli, y El día que Nietzsche lloró, dirigida por Lía Jelin. Hizo Rita la salvaje en el Teatro Maipo, y también Julio César y Sánchez Bulevar, con dirección de Eva Halac y Doña rosita la soltera, dirigida por Hugo Urquijo. En cine debutó como actriz protagónica en Sangre del Pacifico, dirigida por Boy Olmi. También rodó There Be Dragons, de Roland Joffé y Las chicas del tercero, junto a Bettiana Blum y Lucrecia Capello. En televisión participó en varias tiras. "Si tengo que pedir un deseo, es volver a trabajar en cine y en teatro. Todo es cíclico, acá lo espero, no tengo apuro", ríe Picky.

