¿Cuánto midió el programa debut de Moria Casán en eltrece? ¿Le ganó a Barbarossa?

Si de rating hablamos, las mañanas de la televisión se convirtieron en el nuevo prime time. A juzgar por los números de los últimos tiempos, en donde las señales de noticias tienen un alto encendido, en ese segmento, y por el éxito que logró Georgina Barbarossa con su magazine de actualidad, la competencia se volvió muy atractiva. En este contexto, eltrece probó con varias propuestas, pero ninguna le pudo ganar a Telefe. Primero mudó del cable al aire a Mañanísima con Carmen Barbieri y, hasta la semana pasada, Mujeres argentinas, el ciclo periodístico de María Belén Ludueña, ocupó ese espacio.

Este lunes, puntualmente a las 9, debutó Moria Casán, con un programa que lógicamente lleva su nombre, La mañana con Moria. Con la promesa de cubrir la actualidad, el espectáculo y todo lo que suscite interés, el ciclo es la nueva apuesta del canal que comanda Adrián Suar. El estreno arrancó con un piso de 1,6 puntos, segundo en la franja, con un clip de la diva llegando al estudio con una camioneta ploteada con su imagen y un repaso mediático de la noticia de su desembarco en la pantalla chica, mezclado con sus frases más icónicas. “Qué decir gente, gracias por esta bienvenida, acá no hay modo pañal, acá traspasamos la pantalla. Yo debuté en este canal hace 55 años con José Marrone. Es importante para mí volver con programa propio porque estuve 10 años en el Bailando... Yo soy una mujer que aprovecha la mañana porque nunca quise perderme la vida, me levanto temprano sola, soy gánica”, contó en la apertura.

Moria no estuvo sola: la acompañaron Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez, la cocinera Valentina Salezzi, Mercedes Ninci en los móviles de exteriores y el médico Guillermo Capuya. Como suele suceder con estos programas matutinos, el menú varía según los temas del día, pero por sobre todas las cosas, por lo que marca el minuto a minuto de rating. Mientras los panelistas fueron vendiendo sus propuestas, Moria daba su visión: desde “la pesadilla” en la que se convirtió Wanda Nara a los “CampaTinelli” porque “se volvieron los Campanelli”, la diva no se privó de opinar de todo. Rápidamente, el programa subió a 2,7 puntos y se acercó al noticiero de Telefe, que lideraba en ese momento con un pico de 3,4 puntos.

En la sección “¿What pass papi?” presentaron las noticias más importantes del día y optaron por empezar por una nueva presentación de Wanda Nara en la Justicia contra Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas. La mediática pidió que el padre de las menores las vea sin ningún tipo de compañía, en referencia a la China Suárez, y sino deberá pagar una multa. “Esto es una tocada (...) grande a la Justicia porque esta gente es millonaria”, disparó la diva.

En tanto, a las 9.30, arrancó A la Barbarossa, la verdadera competencia de La mañana con Moria, con un piso de 3,3 puntos. Georgina comenzó con el accidente que sufrieron tres personas en Lanús cuando fueron atropellados por un conductor. Del otro lado, Graciela Alfano hacía su entrada triunfal para un reportaje mano a mano con su excompañera de teatro. El segundo tópico de discusión fue el momento que está viviendo la familia Tinelli. A las 10 de la mañana, la competencia era de 4,2 a 3,1 puntos de rating, al frente Telefe con los vecinos de un colegio en Quilmes que denunciaron un basural contaminante pegado a una escuela.

Mientras que Barbarossa entrevistaba en el piso a Martín Menem logrando 4,1 puntos de rating, Moria sumó por teléfono a Soledad Aquino para hablar de las internas dentro de la familia Tinelli y promediaba 3,2 puntos. Luego llegó el turno del mano a mano, de la diva con Alfano con picantes confesiones de la exvedette, con una marca máxima de 3,4. Para mañana prometieron el móvil de exteriores donde Moria hablará con los vecinos de los distintos barrios para conocer sus historias de vida y reclamos, además en “Si querés llorar, llorá”, el público podrá contar su problema personal para recibir la opinión de Casán y buscarle una solución. Finalmente, en ¿Quiénes son?, los clásicos enigmáticos, Casán reveló que su nieto Dante Della Paolera está saliendo con Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón.

El flamante ciclo La mañana con Moria está montado sobre la espalda de la diva, su figura es hipnótica y marca la diferencia, pero un programa no lo hace una sola persona. El desafío que tiene la producción por delante es no repetir los errores que tuvieron en los ciclos anteriores, el de Carmen Barbieri y el de Ludueña. Parte de los panelistas de Mujeres argentinas están sentados en esta nueva propuesta, la clave será no caer en los debates sin contenido y buscar nuevos temas con voces atractivas para un segmento horario que no da respiro. El objetivo que tiene por delante Moria es achicar la diferencia en materia de rating con Telefe. De eso se trata esta nueva apuesta televisiva.