La cantante contó que tanto ella como su hijo se están recuperando después de dos semanas con coronavirus y un nuevo test les dio negativo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 08:17

El sábado la cantante Pink contó a través de sus redes sociales que ella y su hijo Jameson , de 3 años , habían contraído coronavirus . En las últimas horas la artista volvió a hablar del tema a través de un "vivo" de Instagram y aseguró que después de casi tres semanas enfermos, ya están prácticamente recuperados : "Nos hicimos un nuevo test y dio negativo ".

La autora de los hits "Just Give Me a Reason" y "Beautiful Trauma" charló con la escritora Jen Pastiloff en un directo de Instagram y allí relató lo difícil que fueron los últimos veinte días en su casa: "Estuvimos muy enfermos. Pasé muchas noches llorando. Nunca recé tanto en mi vida ".

La intérprete comentó que estuvo muy preocupada por la salud de su hijo: "Hubo momentos que sentí que era muy injusto, y me decía a mí misma: 'Nos prometieron que nuestros hijos estarían bien'". Y agregó: "Resulta que eso no está garantizado. No hay nadie que esté a salvo de esto ".

Además Pink aseguró que su hijo tuvo varios síntomas , desde fiebre hasta vómitos y descompostura intestinal: "Ver así a tu pequeño te asusta como madre. Este virus pone en jaque toda tu vida. A mí me atacó las vías respiratorias y aunque tengo asma crónica, no había tenido que nebulizarme desde hacía 30 años".

Recordemos que la cantante estaba cumpliendo con el aislamiento en su casa de Los Ángeles, junto a su marido, Carey Hart, y sus dos hijos: Willow, de 8 años y Jameson, de 3, cuando comenzó a tener algunos síntomas. Luego de hacerse el test, ella y su hijo más pequeño dieron positivo al covid-19 .

Dos semanas después volvieron a realizarse el test y ésta vez dieron negativos : "Gracias a Dios nos sentimos mucho mejor y dentro de una semana nos haremos una nueva prueba para confirmar que ya no tenemos el virus activo".