Playa y relax: las vacaciones de Pampita en Ibiza

La modelo se tomó unos días de descanso y los documentó en las redes Crédito: Instagram Pampita Ardohain

21 de julio de 2019 • 09:22

Como todos los años en los que forma parte del jurado del "Bailando" de ShowMatch, Carolina "Pampita" Ardohain decidió tomarse unos días de vacaciones, y en este caso lo hizo con la compañía de sus hijos, Benicio, Bautista y Beltrán, en las playas de Ibiza.

La modelo compartió con sus seguidores imágenes que reflejan lo mucho que está disfrutando las jornadas de descanso, posando con una bikini roja y con una dorada que le valió muchos likes y piropos en Instagram.

Pampita se ausentará de dos galas del certamen conducido por Marcelo Tinelli, y su reemplazo será nada menos que Nicole Neumann, con quien siempre tuvo una relación áspera. Al ser consultada por su breve participación, la panelista de Nosotros a la mañana se mostró muy entusiasmada. "Estoy feliz, súper contenta, es un honor estar en este lugar. Es una gran responsabilidad. Y creo que el haber estado en tres ediciones del 'Bailando' me da algunas herramientas para hacer las devoluciones", expresó.

Por su parte, Carolina viene de una ruptura con el empresario Mariana Balcarce, confirmada por ella misma a comienzos de julio. La relación se había iniciado en febrero, cuando Ardohain buscaba resguardar ese vínculo de la prensa, después de haber expuesto el romance con Pico Mónaco.

"Estoy cuidando mucho la privacidad de mi pareja tratando de no dar detalles de la relación. Voy a tratar de manejarme así el mayor tiempo posible. Creo que está bueno mantener en privado un montón de cosas. Hay otras que no se pueden evitar porque a la calle tengo que salir, a eventos tengo que asistir y me encanta ir acompañada por mi pareja. Eso lo voy a seguir viviendo con naturalidad y libertad, pero a la hora de dar detalles, me los voy a guardar", le contaba la modelo y conductora a LA NACION.