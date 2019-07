Nicole Neumann reemplazará la semana que viene a Pampita Ardohain en el jurado del "Súper Bailando" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 20:30

Pampita Ardohain se fue de vacaciones con sus hijos y deja libre su lugar como jurado del "Super Bailando" por unos días. Ni lerdos ni perezosos, los productores de ShowMatch convocaron a Nicole Neumann y, contra todo pronóstico, aceptó el desafío.

La modelo estuvo en Hay que ver (ElNueve) para contar cómo va a reemplazar a su archienemiga, a partir de la semana próxima. "Estoy feliz, súper contenta, es un honor estar en este lugar", arrancó Neumann. "Es una gran responsabilidad. Y creo que el haber estado en tres ediciones del 'Bailando' me da algunas herramientas para hacer las devoluciones", señaló.

Denise Dumas quiso saber si en esas devoluciones puede haber ansias de venganza contra algunos participantes. "Venganza nunca. Soy súper objetiva. Exigente conmigo misma y con lo que veo, también. Me duele poner una baja nota pero si me parece, lo voy a decir igual. Es un concurso y hay que dar lo mejor de cada uno. Voy a cumplir el rol de jurado", adelantó.

La modelo contó que no la incomoda reemplazar a Pampita. "Me encanta que me hayan llamado y quiero disfrutarlo con todo. No le pediría consejos a Pampita porque cada uno tiene su propia personalidad; yo quiero ser yo. Ya grabamos algún programa y le puse una nota baja a alguien que es increíble, un gran artista. Se lo tomó a bien", dijo, sin dar nombres.

También explicó que no tiene nada en contra de los integrantes del BAR, como otros de los jurados: "A Flavio [Mendoza] lo adoro, con [Aníbal] Pachano tengo la mejor y con Laura Fidalgo, también".

José María Listoriti le preguntó qué haría si, mientras es jurado, llaman a Mica Viciconte para hacer el reemplazo de alguna participante. "Me encanta estar acá y no me importa quién esté. No puse condiciones. Si la rompe bailando, le podría un 10, por supuesto. No tendría problemas en juzgar a Viciconte. Soy objetiva. Si me bardean y me refutan, seguramente me canse y baje la nota. Soy buena pero tengo mecha corta: cuando exploto, agarrate. Pero no soy una persona conflictiva", se atajó.

También dijo que Luciana Salazar la sorprendió para bien, y aceptó que a Griselda Siciliani, Mora Godoy y Hernán Piquín se les exige más que a otros participantes. "Estoy de acuerdo con la devolución de Pampita a Griselda", señaló.

Finalmente, aseguró que si la vuelven a llamar para reemplazar a Florencia Peña, no tendría ningún de sentarse codo a codo con Pampita. ¿Sucederá algún día?