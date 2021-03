¿Por celos? La confesión de Barby Silenzi que perjudicó la relación de Fede Bal

Barby Silenzi reveló que fue ella quien viralizó el audio en el que Federico Bal invita al Polaco a la pileta de su casa. “Lo hice por celos. Pasó así: yo estaba durmiendo, llegó El Polaco y le pregunté a dónde había ido. Me contestó que a la fiesta de Fede y yo quedé loca. Tengo la clave de su teléfono porque decidimos que los dos tengamos la misma clave. Entonces escuché el audio y pensé, ‘por qué no me invitaron’. Se lo mandé a un periodista y después me arrepentí. Enseguida lo desperté y le conté. El Polaco se enojó y llamó a Fede. Si yo me puse mal, me imagino la novia de Fede. Fue un aprendizaje y ya no tenemos la misma clave y es mejor”, detalló en Flor de equipo, en Telefe.

Florencia Peña quiso saber por qué dijeron que ella podía ser el permitido de la pareja, en un hipotético trío. “Con vos lo dejo hacer todo. Cuando eras jurado del Bailando por un sueño El Polaco me decía: ‘no sabés lo que es Flor’. Y le dije que con vos lo dejaba. No me da celos que el Polaco te quiera dar. Sería el primer permitido, porque nunca compartimos la cama con otra persona”, aseguró. Y luego reconoció: “Alguna vez metí los cuernos por venganza. Quise saber qué se sentía”. Después pensó si ella tuviera que elegir un permitido cuál sería y la respuesta no fue uno sino dos actores: Luciano Castro (“que es muy atractivo”) o Joaquín Furriel. “Pero El Polaco es muy celoso”.

Barby también contó que decidieron no convivir pero siguen juntos. “La idea siempre fue que cada uno viviera en su casa pero en pandemia quedé varada allá. Ahora volví a mi casa y así estamos bien, en pareja y en casas separadas”. Y dijo que fue El Polaco quien la buscó para reconciliarse luego de la última separación: “a la semana de pelearnos llevamos a la nena (Abril) al pediatra, almorzamos y esa noche hubo fuego. Somos muy hot. Tenemos peleas que son inevitables y en cada pelea nos separamos, pero volvemos”.

LA NACION