¿Por su ex?: los motivos de Luciano Castro para dejar la obra Desnudos

Mientras vive a pleno su flamante romance con Flor Vigna y planea su 2022 laboral, en Intrusos (América) revelaron que el actor Luciano Castro dejaría la obra de teatro Desnudos, espectáculo en donde comparte cartel con Sabrina Rojas, su exmujer y madre de sus dos hijos.

“¿Por qué motivo?” se preguntaron al unísono tanto conductores como panelistas, y la respuesta de la productora del programa fue la siguiente: “Por Sabrina Rojas”. “No quiere laburar más con ella”, agregó de inmediato Adrián Pallares. “Ya se baraja el nombre del posible actor que lo reemplazaría”, aportó Virginia Gallardo a la mesa, y luego reveló que la persona en cuestión es Esteban Lamothe.

Cuando comenzaron a debatir si Castro blanquearía el real motivo de su alejamiento de Desnudos, todos coincidieron en que el actor seguramente va a guardar las formas y no va a responsabilizar a su ex. “Se va de vacaciones, eso me lo dijo él”, blanqueó Pallares. “Se va a hacer surf”.

Según Evelyn Von Brocke, Sabrina “le mandaba muchas indirectas, muchos chistes, mucha cosa” a Luciano. “Hay que decir que a Sabrina Rojas le cayó pésimo lo de Flor Vigna”, agregó Pallares.

Además de Luciano Castro y Sabrina Rojas, en Desnudos, la obra de la alemana Doris Dorrie que se puede ver en el Teatro Metropolitan Sura, se lucen Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y Brenda Gandini. La pieza se estrenó durante el verano de 2020 en Mar del Plata y tuvo un éxito de ventas. Cuando las restricciones por la pandemia se levantaron, la obra se repuso en la calle Corrientes.

Un amor de primavera

Durante los primeros días de octubre se confirmó el romance de Luciano y Flor, una relación que sorprendió a todos. Fue la propia bailarina quien puso punto final a los rumores y blanqueó su vínculo con Luciano. “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Vamos a hacer una serie juntos en el verano y empezamos a hablando de eso. Después empezamos a salir y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, confesó Vigna a través de un mensaje de WhatsApp que le mandó a Ariel Wolman, periodista de Nosotros a la mañana (eltrece).

Poco tiempo después de que se dieran a conocer las palabras de Vigna, Luciano salió a respaldar el mensaje de su nuevo amor, que, si bien siempre se mostró muy celoso de su intimidad, también blanqueó ante la prensa. “Es tal cual lo contaron. Siempre hay algún detalle, pero es así. Estoy re bien”, expresó Luciano Castro en un escueto intercambio de mensajes con Pía Shaw.

Esta es la primera relación que se conoce de Luciano Castro luego de su separación de Sabrina Rojas y la primera que el actor confirma. Lo mismo en el caso de Vigna, que ya lleva un largo tiempo soltera después de distanciarse de Nicolás Ochiatto.