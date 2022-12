“Por una venganza”: Courtney Love reveló que la echaron de El club de la pelea a pedido de Brad Pitt

escuchar

A sus 58 años y siempre fiel a su personalidad sin filtro en una industria que no perdona la honestidad brutal, Courtney Love estuvo como invitada al reconocido podcast de Marc Maron, WTF, y arrojó unas cuantas revelaciones sobre la película El club de la pelea , su disputa con Brad Pitt y el rol que cumplió su expareja en la situación, el actor Edward Norton .

En un tramo de la charla, Love confió que ella había sido seleccionada para interpretar a Marla Singer, el interés romántico del personaje de Norton en el film. En ese momento, la cantante estaba en pareja desde hacía tres años con el partenaire de Pitt en una de las mejores películas de David Fincher , estrenada en noviembre de 1999. Sin embargo, el ganador del Oscar, al enterarse de esta decisión de casting, se ocupó, según el testimonio de Love, de despedirla del largometraje a través de un intermediario, nada menos que el propio Fincher ¿El motivo? Pitt quería su autorización para personificar a Kurt Cobain en una biopic, pero la viuda del frontman de Nirvana nunca aprobó ese pedido.

Brad Pitt interpretó al anárquico Tyler Durden en El club de la pelea ARCHIVO AF/ALAMY STOCK PHOTO

En el podcast, Love negó las declaraciones de Janeane Garofalo, quien contó que ella iba a interpretar a Marla pero, como Norton era pareja de Love, le bajaron el pulgar. De acuerdo a Courtney, eso nunca sucedió, más bien lo opuesto: ella misma fue desvinculada de la adaptación de la obra de Chuck Palahniuk y todo empezó con un inocente llamado.

El cineasta Gus Vant Sant se encontraba cenando con Pitt ya que estaban barajando la posibilidad de adaptar Secreto en la montaña, misión que terminó liderando años más tarde Ang Lee junto a Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. En esa charla, Pitt le mencionó a Love que quería hacer una biopic sobre Cobain, quien había fallecido hacía apenas unos años [el artista se quitó la vida en 1994 a los 27 años]. En ese momento, Love se enojó: “Le dije: ‘¿Quién te pensás que sos?’” y ese comentario selló su futuro en El club de la pelea.

“Edward llega a casa llorando y diciéndome que no tuvo el poder para cambiar las cosas y de repente me suena el teléfono y es David Fincher. Yo sabía que era él... Me echó porque no lo dejé a Brad interpretar a Kurt”, manifestó Love. Asimismo, la exmiembro de Hole recordó un comentario que le hizo el realizador de Casi famosos, Cameron Crowe. “Me dijo que Brad Pitt fue puesto en este mundo para stalkearme [perseguirme] por Kurt, algo que viene pasando desde 1996. De hecho, dos años atrás la compañía que tiene, Plan B, quiso producir una biopic de Kurt pero yo me negué porque no sentía que lo entendiera a él o a mí, no confiaba en Brad para eso”. Curiosamente, fue Van Sant quien pudo llevar a cabo una película biográfica sobre Cobain, pero con un estilo más libre y con Michael Pitt interpretando una versión del músico con licencias poéticas y otro nombre (Blake): la aclamada Last Days, estrenada en 2005.

Edward Norton y Courtney Love en los Oscars de 1997

En cuanto a la relación de Love con Norton, esta llegó a su fin en 1999. Los actores se habían conocido en la filmación del largometraje de Milos Forman, Larry Flynt: el nombre del escándalo, por el que Courtney recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Sobre la ruptura, Love declaró que fue su decisión: “ Lo dejé por un hombre malo que me robó todo mi dinero. Dejé a Ed Norton, una persona maravillosa, buena, por alguien promedio, fue muy desolador para mí”, contó y reveló su mayor arrepentimiento en diálogo con la publicación Metro: “Me tendría que haber casado con Edward ”. Esa confesión expuso que ambos se comprometieron en algún punto de su relación, pero ni la cantante ni el actor se pronunciaron al respecto.

Respecto a la carrera como actriz de Love, ella misma contó por qué la abandonó cuando estaba en su mejor momento. “Por unos pocos años, gracias a Milos Forman, fui una actriz profesional y una estrella de cine. Fue muy divertido. Fui nominada a mejor actriz por los Globo de Oro. Algún día hablaré sobre eso. Amo actuar. Dejé de ser capaz de hacerlo después de un par de #MeToos”, escribió en Instagram, dando a entender que fue víctima de situaciones de abuso o acoso sexual en más de una ocasión mientras buscaba hacerse un nombre en Hollywood.

"Me tendría que haber casado con Edward Norton", dijo Courtney Love

“Nadie me creía, y no paraba. Así que me fui, y eso se fue. Y estoy bien con ello. Por ahí, en mi próxima vida seré más fuerte y seré capaz de soportarlo. Me quito el sombrero ante las que pueden. Igualmente fue muy divertido. Extraño actuar a veces. Al compás de un gran director. Una de las mejores experiencias que puedes tener como mujer, creo yo. ¡Todo el glamour que viene después de eso es divertido, extravagante, hermoso! ¿Pero la confianza que se puede lograr con un gran director? Es una de las cosas más profundas que he conocido”, recordó.

LA NACION