Premios Oscar 2021: los olvidados del In Memoriam y el rating más bajo de su historia

En medio de la ceremonia de los premios Oscar, la cual obtuvo uno de los ratings más bajos de su historia, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación por aquellos artistas olvidados en el In Memoriam.

Fueron tres los artistas fallecidos durante el 2020 y 2021 que resaltaron por su ausencia : Naya Rivera, Jessica Walter y Nick Cordero. Si bien los actores resaltaron por sus trabajos en televisión y teatro, todos tuvieron participaciones cinematográficas a lo largo de sus carreras.

Rivera conoció la fama gracias a su participación en la serie Glee. La actriz tenía 33 años cuando se ahogó en el lago Piru, de California, mientras estaba haciendo una excursión en bote con su pequeño hijo Josey. El accidente ocurrió el 8 de julio de 2020, y el cuerpo de la actriz fue hallado cinco días después, luego de una intensa búsqueda. Rivera había actuado en películas como Mad Families, At The Devil’s Door y Glee: The 3D Concert Movie.

Jessica Walter, conocida por su papel como Lucille Bluth en la comedia Arrested Development, falleció el 25 de marzo del 2021 en Nueva York a los 80 años. A lo largo de su carrera, había recibido dos nominaciones a los Globos de Oro por el largometraje de Clint Eastwood, Obsesión mortal (1971), y la película Grand Prix (1966).

En memoria de los fallecidos en Oscars 2021

Por otro lado, el actor de Broadway Nick Cordero, perdió su batalla contra el coronavirus el 6 de julio del 2020. Luego de varios meses internado, y a raíz de una serie de complicaciones a lo largo de su tratamiento, la estrella del teatro y la televisión murió a los 41 años.

Además de los actores, también faltó el músico Adam Schlesinger, que había estado nominado a los Oscar por componer la canción de la película de Tom Hanks ¡Eso que tú haces!.

Este año, el segmento más emotivo de cada ceremonia estuvo acompañado por la música de “As”, de Stevie Wonder, sin músicos en vivo. Así, junto a la voz del reconocido cantante estadounidense se fueron sucediendo las fotografías de los homenajeados, que incluyeron al argentino José Luis Díaz y a Chadwick Boseman, entre muchos otros.

El rating más bajo de la historia

9.85 millones de personas vieron ayer por la noche la ceremonia. Sin embargo, a pesar de que es un número alto, este fue uno de los peores ratings de la historia de los Oscar. Según los datos oficiales, la entrega de premios más importante de Hollywood tuvo una caída del 58 por ciento de audiencia, en comparación del 2020.

Esta baja de televidentes no fue una sorpresa. Desde hace algunos años, los números en general vienen en declive. Esto, sumado a la gran oferta de shows por streaming y el hecho de que había pocas figuras de alto nombre nominadas, fueron un combo devastador. Catalogada de aburrida y monótona, la entrega de los Oscar 2021 no terminó de encontrarle la magia a la nueva normalidad y eso se vio reflejado en el rating .

LA NACION