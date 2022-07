Preocupación por la salud de Axl Rose: Guns N’ Roses debió suspender su show en Escocia

La banda Guns N’Roses se vio obligada a cancelar su show de esta noche en Glasgow, Escocia, debido a problemas en la salud de Axl Rose, según informó hoy la banda a través de sus redes sociales.

En el comunicado el grupo anunció: “Desafortunadamente, debido a una enfermedad y al pertinente consejo médico , Guns N’ Roses no podrá actuar en Glasgow el 5 de julio de 2022. Estamos trabajando para encontrar opciones de reprogramación para esta fecha”, expresaron a través de la publicación. Tras ello, el grupo pidió a sus fans que conserven sus entradas a la espera del anuncio de las nuevas fechas de celebración del concierto.

La noticia abre la pregunta respecto a qué ocurrirá con el resto de las presentaciones en vivo que la banda tiene previstos dentro de su gira europea para las próximas semanas. El calendario contempla una actuación este viernes en Múnich (Alemania), y el domingo en Milán, en el norte de Italia.

Los fans expresaron a través de las redes su desconcierto respecto a los motivos que han llevado a cancelar el directo y se preguntan cuál es la “enfermedad” que estaría padeciendo el artista, en base a lo informado por la propia banda.

Las especulaciones apuntan a un posible contagio de Covid-19, dado el rebrote de la infección registrado en las últimas semanas en ciertas ciudades europeas, así como a posibles problemas del cantante con sus cuerdas vocales.

En la última actuación que Guns N’ Roses ofreció en la ciudad de Londres, en Inglaterra, en el estadio del Tottenham Hotspur, el propio cantante contó en el escenario que estaba padeciendo problemas en su voz. “Bienvenido al mundo de los barítonos” , llegó a bromear Axl refiriéndose a los cambios que introdujo en la interpretación de las canciones. En la noche previa al show, el artista incluso durmió en el propio estadio, por motivos que no han sido revelados.

También resta por saber qué ocurrirá de cara a septiembre, momento en que la banda tiene previsto viajar a Argentina para ofrecer un show en el Estadio River Plate. A seis años de su última visita al país, la formación sorprendió al anunciar que estará de vuelta por estas tierras con motivo de su South American Tour.

Esta gira que realizará por Latinoamérica es la continuación del Not in This Lifetime Tour, el cual se llevó a cabo entre 2016 y 2019 y marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento.

Axl Rose y Slash lograron romper con su largo período de distanciamiento Guido Adler para AKE Music

Axl Rose, Slash y Duff MacKagan volvieron a juntarse para celebrar los 30 años del grupo de rock, uno de los más influyentes de las últimas décadas. En noviembre de 2016, esa gira los llevó al Estadio River Plate, el mismo donde hicieron su debut en el país, allá por 1992.