Puli Demaría y unas accidentadas vacaciones en Mendoza

Fernanda Iglesias 25 de enero de 2021

En un año de nuevas experiencias y aventuras, después de un 2020 muy movido, Puli Demaría, la Dj amiga de Pampita Ardohain, se desgarró un músculo del brazo derecho mientras estaba de vacaciones con sus hijos en Mendoza. En diálogo con LA NACION, la excolumnista de Pampita Online, explicó lo que le pasó: "Estaba en el dique El Carrizal e hice un salto semi-olímpico, desde un trampolín muy alto. Casi un piso y medio de altura. Y el impacto con el lago, con el agua, me provocó un desgarro. Todo lo que va de la muñeca al hombro me quedó dolorido. Tengo un huevo".

Sobre como serán los pasos a seguir para la recuperación, Demaría dijo: "Primero me dieron inyecciones para calmar el dolor y me inmovilizaron el brazo. Tengo que estar así cuatro días. También me van a hacer una ecografía. Va a ser larga la recuperación, pero voy a estar bien".

El accidente de Puli Demaría Crédito: Instagram

Por último, Puli señaló, sin perder el humor: "Nadie me quita lo bailado. Por lo menos hice un salto y los niños estaban felices de ver a la mamá volar por el aire".

