Tras 15 años de relación, se separó Puli De María

"Se separó Puli De María", anunció Paula Varela en Intrusos, por América. Según se sabe, la DJ que se hizo famosa por ser amiga de Pampita Ardohaín y participar en su programa de NetTV Pampita online, venía hace tiempo surfeando una crisis con quien es su marido desde hace 15 años, Martín Chule Bernardo. Y según Varela, la exposición mediática de Puli jugó en contra en la pareja.

Mamá de Silvestre, Santos, Félix y Florian, Puli y Chule se conocieron cuando ella estaba embarazada de su hijo Santos. "Todo fue muy cliché: la organizadora de eventos se enamoró del DJ y él de ella. Fue en una boda. Siempre me gustó la música y, de chiquita, me hacía mis propios enganchados con el doble casetera. Chule tiene un talento increíble y primero me entró por los oídos. Y de tanto trabajar juntos, nos enamoramos", contó Puli hace un tiempo.

"Yo me acerqué y le dije que me pasaban cosas con él, pero él me dijo que antes que estar conmigo se iba caminando a Jamaica. Seguí laburando, tenía que ser desde la palabra. Un día lo fui a buscar y nos dimos un beso, y a partir de ahí nunca más nos separamos", recordó sobre la historia de amor que llegó a su fin.

Hace un par de meses Puli dejó de ser parte del programa de Pampita, aduciendo que tenía que ocuparse de sus hijos y de su mamá. Pero a las pocas semanas también abandonó el grupo de WhatsApp del ciclo sin despedirse, alimentando los rumores que señalaban que el distanciamiento no se produjo en los mejores términos.

