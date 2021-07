Puli Demaria dio detalles del grave accidente que sufrió con su camioneta: “La saqué muy barata”

Puli Demaría sufrió un grave accidente el pasado viernes, luego de perder el control de su camioneta y volcar. “Gracias a Dios fue una desgracia con suerte”, dice ahora, aliviada, mientras se recupera de golpes y magullones.

Todavía conmovida, la DJ y empresaria dio detalles de lo sucedido a LA NACION: “Estaba yendo al campo con una camioneta medio grande, por un camino de tierra que tenía una huella y estaba muy llovido. En un momento me salí de la huella y no pude controlar la camioneta, y me fui contra el alambrado, era como un mojón. Se reventó una goma y volqué 360 grados, di la vuelta entera y aterricé sobre las ruedas, por decirlo de alguna manera. Gracias a Dios se abrieron los airbags de los costados y yo iba con cinturón, que literalmente me salvó la vida”.

“Tengo todo el pecho y la clavícula marcados con el cinturón [hace una breve pausa y sonríe]. Es como si tuviera el cinturón tatuado. ¡Qué importante es usarlo! Yo siempre lo uso, hasta para hacer dos cuadras. Realmente siento que fue una desgracia con suerte. Tuve mucha, mucha suerte y la saqué muy, muy barata ”, resumió.

-¿Cómo te sentís ahora?

-[Se emociona] Todavía estoy medio sensible porque pienso en lo que hubiera podido ser y digo: ‘Guau, qué bueno que la vida me dio otra posibilidad’. Y me emociona porque soy una gran amante de la vida. Y estoy pasando por un buen momento, pude sacar mi marca de zapatos que me tiene tan contenta, mis cuatro hijos están sanos y eso es lo importante. Estoy bien. La columna no sufrió mayores lesiones, son golpes nada más. El cuerpo quedó machucado y yo asustada y dolida, pero cada día me siento un poquito mejor, y vuelvo a ser la persona alegre que todos conocen.

La empresaria volcó en un camino de tierra cuando manejaba su camioneta Instagram: @pulidee

Demaría dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, y escribió: “El día de la independencia, el 9 de julio, tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés ”.

Y sumó: “Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello (ortopédico). El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo, pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy viva”. También reflexionó en una historia de Instagram: “Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho, pero también está muy bueno hacerlo”.

Demaría ganó popularidad a través de su amistad con Pampita Ardohain. De hecho, fue panelista del ciclo Pampita Online entre 2017 y 2020, pero este año decidió dar un paso al costado, en medio de rumores de distanciamiento con la modelo. “Somos amigas desde hace más de 22 años y vamos a seguir siéndolo toda la vida. Elijo estar al lado de Caro y no desde el lado mediático. Me parece más lindo y liberador tener una amistad que no está siendo escrutada ni expuesta a la opinión de nadie”, le decía a LA NACION en mayo, tras su llamativa ausencia en el baby shower organizado por la conductora.

El 2020 fue un año muy particular para ella: luego de 15 años juntos, se separó del también DJ y empresario Marcelo “Chule” Bernardo . “Lo quiero muchísimo. Soy una fiel creyente de que cuando hay hijos es súper importante tener la mejor relación posible. Si tomás la decisión de traer hijos al mundo, ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Los problemas de grandes son de grandes. Con mi primer marido (Matías Corti, que murió en 2016) y padre de mis dos hijos mayores, siempre tuve una relación espectacular. Y con Chule también lo intentamos. Uno no deja de ser familia nunca, a pesar de los dolores de la separación, que los tengo. Son procesos, nada nunca está dicho en la vida y lo único que importan son nuestros cuatro hijos. Son la prioridad para los dos. Tenemos buena relación. Todo y más por los chicos”, explicaba Demaría.