Puli Demaría: por qué se bajó de Pampita Online y cuál es su nuevo emprendimiento

DJ de moda y requerida en las fiestas más exclusivas, Paula Demaría, o Puli, como todos la llaman, conoció la popularidad en los últimos años gracias a su participación en Pampita online, por NetTV, y a su amistad de larga data con la conductora, Carolina Ardohain.

Con la pandemia por la Covid-19, las fiestas ya no pueden hacerse y Puli debió reinventarse: en breve empezará a comercializar su propia marca de zapatos, Pulidshoes, diseñados por ella misma. En los últimos meses también se separó de su marido después de quince años, el DJ Martín Chule Bernardo, y padre de sus dos hijos menores. De eso y de por qué no aceptó ser parte de Pampita online este año habla con LA NACION.

-Se dijo que estás distanciada de Pampita porque no fuiste al baby shower, ¿qué pasó?

-Somos amigas desde hace más de 22 años y vamos a seguir siéndolo toda la vida. Elijo estar al lado de Caro y no desde el lado mediático. Me parece más lindo y liberador tener una amistad que no está siendo escrutada ni expuesta a la opinión de nadie. No pude ir al baby shower porque mi hijo se cortó cuando ya estaba casi lista para salir. Pero insisto, hay una amistad en serio y no necesito ir al baby shower de Carolina para que salga la fotito. Yo la disfruto cuando estamos solas, charlando. Me genera mucha impotencia cuando dicen cosas que no son.

"Hay una amistad en serio y no necesito ir al baby shower de Carolina (Ardohain) para que salga la fotito", cuenta Puli Demaría Splash News/The Grosby Group

-¿Y decidiste no estar en el programa este año porque no te gusta la exposición mediática?

-Sí, tal cual. Me convocaron y siempre tengo las puertas abiertas. Caro es muy generosa y el canal también, pero ya estaba con mi proyecto de zapatos, que vengo craneando desde hace tres años en silencio. Es un sueño mío, sin socios, y le estoy poniendo todo. Hace tres años hice el curso de zapatería, hago los diseños y la confección. Claro, después se lo doy a una fábrica. Y además soy mamá de cuatro hijos, no tenía tiempo de estar en un programa de televisión todos los días que, entre pitos y flautas, me llevaba cuatro horas de mi vida. No puedo y no quiero.

-¿Pero cuál es la razón? Porque estuviste durante cuatro años en el programa.

-La paso increíble en el programa pero no me cierra la exposición y quizá hay gente que no lo entiende. Soy actriz, me formé para eso y me gusta estar frente a una cámara o sobre un escenario, pero lo que no me gustó es que se empezara a habla de mí sin saber. Es muy violento ver que hablan de vos en televisión y dicen cosas que no son reales. Y no voy a pretender que no se hable de mí si yo voy a estar en otro programa hablando de otra persona. Entonces, la pasé genial, me encanta el programa, pero preferí dar un paso al costado. Y no es que no voy a hacer nada más ni estoy enojada ni mucho menos. Estoy agradecida porque fue una experiencia alucinante y gracias al programa de Caro tuve mi propio programa el año pasado en KZO que se llamaba Puli in da mix, lo hacíamos por zoom y todos los sábados entrevistaba a un músico y recorríamos su vida a través de canciones. Fue espectacular. No es que no quiero hacer más tele pero no sirvo para el circo mediático. Soy una mujer que trabaja desde los 18 años, soy DJ y conseguí mi lugar con esfuerzo, en un mundo muy masculino que me respeta y gracias a eso Caro me convocó en 2017 y gusté y siguieron llamándome todos los años. Viví un momento muy duro con el papá de mis dos hijos mayores, perdí cuatro bebés, tengo trombofilia, soy madre de cuatro varones, en plena pandemia me animé a apostar por el país y generar una marca netamente argentina. Tengo muchas cosas más “power” que ser la amiga de Pampita. Es algo que me excede, y decidí correrme.

Pulí Demaría y un par de botas de su colección Gentileza Pulí De Maria

-Estuviste muy expuesta.

- Estuve muy expuesta, se armó una bola de nieve que me estaba comiendo a mi misma y elegí poner un freno, dedicarme a mí, ver qué quiero. Además, estoy muy ocupada con mis hijos (Silvestre de 18 años, Santos de 15, Félix de 12 y Florián de 10) que ahora no están yendo a la escuela y necesito estar presente.

El amor después del amor

-En esta cuarentena también te separaste después de 15 años, ¿cómo estás?

-Lo quiero muchísimo. Soy una fiel creyente de que cuando hay hijos es súper importante tener la mejor relación posible. Si tomás la decisión de traer hijos al mundo, ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Los problemas de grandes son de grandes. Con mi primer marido (Matías Corti, que murió en 2016) y padre de mis dos hijos mayores, siempre tuve una relación espectacular. Y con Chule también lo intentamos. Uno no deja de ser familia nunca, a pesar de los dolores de la separación, que los tengo. Son procesos, nada nunca está dicho en la vida y lo único que importan son nuestros cuatro hijos. Son la prioridad para los dos. Tenemos buena relación. Todo y más por los chicos.

Amigas: Puli Demaría y Carolina "Pampita" Ardohain Instagram

-¿Seguís trabando con tu ex?

-¡Sí! Soy y seré Sarapura por siempre. Mi corazón está ahí, crecimos todos juntos, y puedo trabajar perfectamente con mi exmarido. Pero la realidad que es que no se puede trabajar, es un rubro que está muy golpeado.

"Mi placard tiene más zapatos que ropa", reconoce Puli Demaría Gentileza Pulí De Maria

-¿Cuándo van a volver las fiestas?

-Sinceramente me da mucho miedo pensar en eso porque nos falta un montón. Se volverá con toda la población vacunada, me imagino. ¿Cómo haces para bailar con distancia social, y si te gusta alguien no acercarte por el Covid? ¡Extraño tanto mi trabajo! Me gusta ver a las personas que se divierten con la música que elijo.

-Lo que se viene es tu marca de zapatos, ¿cómo surgió el proyecto?

-Es un sueño que tengo desde hace años pero no tenía tiempo de hacerlo. El año pasado, tan duro y en medio de la pandemia, sentí que había llegado el momento, que la vida me daba la posibilidad de jugármela. Y me animé. Empecé a concretarlo en diciembre de 2020, y ya estamos cerca de la venta online, pero con el Covid todo se dificulta mucho. Pronto van a poder comprarlos en www.pulidshoes.com y en Instagram en @pulidshoes. Estoy entusiasmada, ilusionada, contentísima también de generar trabajo para muchas personas en este momento. Y me encanta trabajar, que termine el día y haber sido útil.

"Es un sueño que tengo desde hace años pero no tenía tiempo de hacerlo", argumenta la DJ, actriz y diseñadora de zapatos Gentileza Pulí De Maria

-¿Cuántos zapatos tenés en tu vestidor?

-No quiero mentir pero debo tener más de 200 pares entre zapatillas, botas, zapatos, chatitas, sandalias, ojotas. Soy muy fetichista con mis zapatos, tengo pares de hace veinte años y los cuido un montón. Y eso que cada tanto hago limpieza y regalo. Mi placard tiene más zapatos que ropa.

-¿Te vestís de acuerdo al zapato que elegís?

-Sí, pienso primero en los zapatos y voy viendo cómo me visto. A veces estás medio bajón, te ponés unos lindos zapatos y vas taconeando por la vida.