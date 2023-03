Qué dijeron los exparticipantes de GH sobre la detención de Marcelo Corazza

escuchar

Durante las últimas 24 horas, la imagen de la final de la primera edición de Gran Hermano, en 2001, se repitió en la TV hasta el cansancio: es que quien se coronó ganador, Marcelo Corazza, fue detenido ayer en el marco de una causa que investiga un caso de corrupción de menores luego de que la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad allanara su domicilio. Tamara Paganini, Daniela Ballester y Gastón Trezeguet, los otros tres participantes que llegaron hasta la instancia decisiva del certamen y que compartieron dentro de la casa buena parte del desarrollo del programa, opinaron sobre la situación.

La detención de Marcelo Corazza, ganador del primer Gran Hermano. División Trata de Policía de la Ciudad

Trezeguet, como Corazza, luego de su paso por el reality se dedicó a la producción de televisión. Ambos trabajan en GH, el programa insignia de Telefe. Si bien ayer se negó a hacer declaraciones, el panelista sí compartió su punto de vista en su cuenta de Instagram. Luego de pedirle a sus seguidores que le hicieran preguntas, uno de ellos decidió ir por el lado del caso policial. “¿Qué pensás de lo de Corazza?”, le preguntaron a Trezeguet, quien respondió: “Aberrante, asqueado”.

Distinta reacción tuvo Tamara Paganini, quien apenas se conoció la noticia también habló en el programa que conduce Florencia de la V. “Quiero creer que es un perejil”, afirmó. “Es el hermano que todos quisieran tener, es amiguero, es simpático. Es un pan de Dios”, lo definió al aire. Sobre su vida social, Tamara explicó que, hasta donde lo conoce, “es más de quedarse en su casa”. “Ahora por el trabajo de GH tiene que acompañar a los jugadores, pero si fuera por él, se queda en la casa mirando una serie”, describió. Por último, dijo que si se descubre que las acusaciones son ciertas “lloraría mucho”. “Yo lo adoro y no me puedo imaginar que haya hecho algo así”, completó.

Tamara Paganini cree en la inocencia de Marcelo Corazza, según afirmó al aire Mañanísima (Ciudad Magazine)

Sin poder contenerse, Paganini volvió a hacer referencia al caso a través de un vivo anoche en su cuenta de Instagram. A lo largo de su extenso monólogo, explicó que el Marcelo “que ella conoce” no tiene puntos de contacto con el que definió la investigación judicial y que para la sociedad primero es culpable hasta que demuestre que es inocente. “Para mí, que lo conocí, que lo quiero… yo no lo creo”, dijo, y luego reflexionó: “Vos no sabés qué tan rota puede tener la cabeza una persona que parece totalmente normal, ¿sí? También es un ser humano”.

Por su parte, Daniela Ballester dio su punto de vista en un móvil con el programa de América TV, Intrusos en el Espectáculo. “Todavía estoy muy sorprendida”, reveló la periodista luego de contar que se enteró de la noticia haciendo zapping antes de entrar al canal C5N, donde trabaja. “Todo lo que escuché hasta ahora es bastante feo, bastante doloroso”, aseguró, y aclaró que hay que respetar el principio de inocencia y que no tiene mucho más que decir al respecto. “Es una persona que hace veinte años que no veo”, aclaró. “Lo recuerdo como un ganador. Él tenía en su momento una historia muy dura de vida”, repasó. “Es un golpazo terrible todo lo que ha pasado”, completó la presentadora.

Por último, Intrusos fue a buscar a Mariano Peluffo, quien también participó de aquella edición de GH como conductor. Lejos de conmoverse, Peluffo habló del caso como un espectador más. “Es una persona que hace 25 años que no veo”, aclaró cuando le consultaron cómo tomó la noticia. “Me impactó como cualquier noticia fuerte que involucre a alguien que alguna vez conociste”, agregó luego, y aseguró que no tiene interés en interiorizarse sobre el tema. “No, actuará la Justicia”, cerró, contundente.

Quién es Marcelo Corazza

Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano: instagram.com/marcelocorazza

Marcelo Corazza es profesor de educación física y entrenador de rugby, y se anotó en el reality en el 2001 casi como un consuelo porque no había sido elegido en otro certamen televisivo, Expedición Robinson. Tampoco lo eligieron en GH, pero quedó como suplente. A las semanas, un participante decidió dejar la casa y a Corazza se le cumplió el sueño: en dos meses conquistó a los televidentes, que lo consagraron ganador del reality. Su trágica historia de vida -sus padres murieron en un accidente de tránsito- y su buena onda lo ayudaron a quedarse con el premio mayor.

Si bien ya no trabajaba como profesor, Marcelo entrenaba rugby en el Club Tigre y era productor de Telefe desde hace muchos años. De ambos espacios quedó desvinculado luego de su detención.

