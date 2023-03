La detención de Marcelo Corazza: la historia de la cámara oculta en la que quedó envuelto en 2002

escuchar

“Soy inocente”, fueron las únicas palabras que dijo Marcelo Corazza tras ser trasladado por la policía, acusado de corrupción de menores. Su arresto generó gran repercusión en la sociedad y se espera saber detalles del hecho en cuestión y cuál será el destino del ganador de Gran Hermano 2001 y, hasta este lunes, productor de Telefe. En este contexto, volvió a la memoria colectiva la cámara oculta que lo tuvo como protagonista.

En 2001, Marcelo Corazza tocó la gloria al momento de consagrarse campeón de la primera edición de Gran Hermano en la Argentina, en una final emocionante con Tamara Paganini. Su nombre y figura resonaban en todos los ámbitos. Pero un escándalo mediático estaba a punto de estallar. Fue en 2002 cuando fue víctima de una cámara oculta realizada por Intrusos (América), en aquel entonces conducido por Jorge Rial.

Marcelo Corazza, el primer ganador de la edición local de Gran Hermano. Twitter

Las imágenes lo mostraron en un encuentro íntimo con un joven. El video generó gran repercusión en la vida de Corazza, que decidió alejarse de aquella exposición, que en un momento le generó gran felicidad. “Pasé por un mal momento. Desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada y que no era mi meta en la vida”, expresó en 2016 en diálogo con la radio La Once Diez, en una de las pocas entrevistas que refirió a este escándalo.

Pasaron 21 años de aquel momento y las imágenes volvieron a resonar al conocerse que la causa que enfrenta es por corrupción de menores. Es que, en aquél momento, hubo quienes aseguraron que las relaciones eran con un menor de edad. Sin embargo, en medio del escándalo, Julieta Biesa -quien aparecía en la cámara oculta- habló tras la denuncia e indicó en diálogo con LAM (América) que al momento que tuvo relaciones era mayor, “con 18 o 19 años, y fueron encuentros consensuados”.

Julieta Biesa habló sobre la cámara oculta que prepararon para Marcelo Corazza en 2002

Fue luego de un primer encuentro que el exparticipante no volvió a tener diálogo con la joven, quien más tarde, impulsada por un amigo decidió planear con la producción del popular programa de espectáculos hacer la cámara oculta. Corazza accedió a un encuentro y allí fue filmado, lo que desató el escándalo. “Me arrepentí de hacerlo”, afirmó al analizar la situación con el tiempo transcurrido. Nunca más tuvieron contacto y ella se disculpó frente a cámara.

Por su parte, Luis Ventura (quien era parte de esa edición de Intrusos) también reveló su versión del hecho, pero que no coincide con la expuesta por la joven involucrada. “El tema es así: alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. Yo llego un día a la producción y me dicen: ‘Tenés que ir a hacer una nota’. La cámara oculta la hizo la víctima. Yo hice la nota y la persona cuenta toda la historia. Nosotros la pusimos al aire de Intrusos y nos mataron”, expresó el periodista en A la tarde (Telefe).

Por qué detuvieron a Marcelo Corazza

Marcelo Corazza fue denunciado por un hombre, hoy de 34 años, que declaró que a sus 11 años fue víctima de abuso por parte del exparticipante. Se lo acusa por “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

La detención de Marcelo Corazza, ganador del primer Gran Hermano. División Trata de Policía de la Ciudad

Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, son las otras personas detenidas, señaladas como quienes organizaban los encuentros de los menores con los abusadores, entre ellos Corazza. La investigación arrojó a información que los niños eran trasladados desde Misiones a Buenos Aires para ser abusados sexualmente.

