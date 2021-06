Qué dijo Horacio Cabak sobre su posible casamiento

¿Se casa o no se casa? Esta mañana en el programa de Ángel De Brito anunciaron el casamiento de Horacio Cabak, pero el conductor no tardó en desmentir la información e ironizar al respecto. “Avísennos con tiempo así nos preparamos”, retrucó el modelo luego de la difusión de la noticia.

El enigmático del día

“Abrimos la semana con amor. Tengo un casamiento. Es primeras nupcias. Los dos son conocidos, pero el famoso es él”, dijo, enigmático, De Brito esta mañana en su programa de eltrece. Mientras las angelitas intentaban adivinar la identidad de la pareja en cuestión, el conductor dio más detalles: “Van a hacer una celebración chiquita. Llevan muchos años juntos, tienen tres hijos en común. Él está mucho en las redes, tiene un público cautivo”, agregó.

Tras asegurar que “es galán, pero no de telenovelas”, De Brito dijo que se habló mucho de él en el medio durante este último tiempo por varios escándalos. “Quien se casa con su mujer es Horacio Cabak. Se casa con su mujer Verónica Soldato”, lanzó el periodista sorprendiendo a todo su panel.

Asombradas por la primicia, las panelistas recordaron los dichos del exmodelo, quien estuvo invitado a la mesa de Juanita Viale el sábado por la noche. “Para tranquilizar a todo el mundo está todo muy tranquilo. Vivo en mi casa con mi mujer y mis hijos hace mucho tiempo”, dijo Cabak anunciando su reconciliación.

La pronta desmentida

Sin embargo, y casi sobre el final del programa, el conductor de La jaula de la moda desmintió la información vía Twitter. “Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli ¡Me descubrieron!”, bromeó.

Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli

¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron !!!!!!!!!!!!!! https://t.co/MKeknwf3O4 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

Pero el tema no quedo ahí. Mientras sus seguidores opinaban al respecto, Cabak ironizó: “Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuándo y dónde sea. No sabíamos nada. Gracias”.

Avisennos con tiempo asi nos preparamos.

No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea.

No sabíamos nada.

Gracias. pic.twitter.com/fIFau9nlo2 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

LA NACION