Horacio Cabak, en lo de Juana Viale: “Quédense tranquilos, vivo con mi mujer y mis hijos”

Horacio Cabak formó parte de una nueva mesa del programa de El Trece, La noche de Mirtha Legrand, que por segundo año consecutivo conduce su nieta, Juana Viale.

El conductor de La jaula de la moda todavía se encuentra navegando el impacto mediático que generaron los mensajes que su pareja, Verónica Soldato, le envió al periodista Ángel de Brito, donde aludía a episodios de infidelidad. La repercusión de dichos mensajes condujeron a Cabak a solicitar una medida cautelar para que no se brinden detalles de su vida privada en los medios.

Sin embargo, en diálogo con Viale, hizo algunas declaraciones sobre cómo se encuentra actualmente. “Yo de mi vida privada no pienso hablar en ningún lado (...) cuando pasó lo que pasó con mi mujer, que afortunadamente está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada”, expresó, y reveló que está viviendo en familia.

Cabak, momentos antes de sentarse a la mesa con Juana Viale Gerardo Viercovich - LA NACION

“Para tranquilizar a todo el mundo... vivo en mi casa hace mucho tiempo, con con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”, aseguró. Asimismo, reflexionó sobre lo que vivió en los últimos meses. “¿Quién es alguien para opinar cómo debe solucionarse o cómo debe vivir una pareja? ¿Cómo se resuelve una discusión que pasó entre dos personas? La vida privada es privada. ¿Por qué lo viven como un ataque a la libertad de prensa?”, concluyó.

Recordemos que luego de la medida cautelar, Cabak no quiso hablar de temas de índole personal en el programa de América en el que trabajaba, Polémica en el bar. A pesar de esto, fue al ciclo de Telefe, PH: Podemos hablar, lo cual enojó a la producción del envío que conduce Mariano Iúdica. “La reacción de mi mujer me sorprendió mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción, pero a ella le salió esa. La entendí y después me explicó”, contaba en la charla con Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

El sábado por la noche, con Juana, Cabak también aseguró que fue “echado” de Polémica en el bar por no querer hablar de su vida privada. De hecho, la desvinculación del conductor del ciclo no se produjo en los mejores términos porque su productor, Gustavo Sofovich, aseguró que ésta fue de mutuo acuerdo, mientras que el modelo está analizando tomar acciones legales.

Horacio Cabak entrando a la grabación del programa La Noche de Mirtha Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otro lado, en los últimos días, a Cabak se lo vio muy cerca de El Trece, y trascendió que se reunirá con Marcelo Tinelli para evaluar proyectos profesionales. El dato lo brindó De Brito en Los ángeles de la mañana.

“Cabak se va a juntar con Marcelo, pero no va a ir a ‘La Academia’”, remarcó, en relación al certamen de talentos de ShowMatch. Al conductor de La jaula de la moda le habían ofrecido hacer el sketch de “El insoportable” -con José María Listorti y Diego Pérez- en los viernes de humor de ShowMatch, pero declinó esa oferta. Por lo tanto, su futuro en el ciclo de Tinelli está sujeto a la inminente reunión.

