Qué sintió Gwyneth Paltrow cuando Brad Pitt se casó con Jennifer Aniston

A mediados de los 90, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt eran una de las parejas más “hot” de la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Jóvenes y talentosos, estaban comprometidos y a punto de casarse cuando sorpresivamente le anunciaron al mundo que se separaban.

Poco tiempo después, él comenzó a salir con Jennifer Aniston, con quien sí contrajo matrimonio. Según Amy Odell, autora del libro Gwyneth: The Biography, la ex de Pitt no se tomó muy bien esta boda y se sintió muy triste al enterarse de que el actor se había casado con otra.

Durante una entrevista en septiembre de 2000 en el Festival de Cine de Toronto, una periodista de chimentos le preguntó a la estrella de Shakespeare enamorado “qué le parecía que Brad Pitt se casara con Jennifer Aniston”.

“¿De verdad me está haciendo esta pregunta?“, respondió Paltrow mirándola de forma amenazante. “No puedo hacer comentarios sobre este tipo de cosas”, asegura Odell que respondió la actriz. “En realidad, Gwyneth le contó a sus amigos que se había sentido triste cuando se enteró de que se iban a casar. También le gustaba decirles que Brad ‘tiene un pésimo gusto para las mujeres’”.

Paltrow, que hoy tiene 52 años, no pudo ocultar su dolor por el matrimonio de Pitt con la estrella de Friends y no dudó en exteriorizarlo durante una reunión de negocios con la heredera de los cosméticos Estée Lauder, Aerin Lauder, ese mismo año. “En una cena, las dos estuvieron hablando de Brad Pitt. Según alguien que estaba allí presente, Gwyneth supuestamente le dijo: ‘Es demasiado estúpido’”, dice un fragmento del libro.

Brad Pitt con Jennifer Aniston Archivo

En otra parte del libro, la autora también cuenta que Paltrow sentía que el protagonista de Troya no era el hombre indicado para ella. “Durante el rodaje de Emma, Gwyneth le expresó a un miembro del equipo sus dudas de que Pitt fuera el adecuado para ella y admitió que estaba enamorada de Hugh Grant", afirma el libro.

“Brad y yo tuvimos una educación muy diferente”, le dijo la actriz a un periodista. “Así que cuando vamos a restaurantes y pedimos caviar, tengo que decirle a Brad: ‘Esto es beluga y esto es osetra’“.

“Momentos difíciles”

Pitt y Paltrow se conocieron cuando ella hizo un casting para interpretar a Susannah Fincannon en Leyendas de pasión, en 1994. Al año siguiente, coincidieron en el rodaje de Pecados capitales, en el que su relación tomó mayor relevancia. Fue en diciembre de 1996 cuando finalmente anunciaron su compromiso, pero tan solo seis meses después, decidieron separarse.

La actriz explicó que la diferencia de edad entre ambos influyó en la decisión, ya que Pitt tenía nueve años más que ella y estaba listo para dar el siguiente paso, mientras que ella aún no se sentía preparada para el matrimonio. “Pasaron varias cosas. Él sabía lo que quería, estaba listo para hacerlo, y yo estaba un poco desorganizada con mis cosas, así que fue realmente uno de esos momentos difíciles, donde sentí: ‘Dios mío, no solo no estoy lista, sino que otra vez no estoy a la altura’. Era una sensación recurrente que sentía sobre mí misma en aquella época”, detalló.

De matrimonios y algo más

Gwyneth Paltrow y su actual marido, Brad Falchuk Instagram

Con el tiempo, tanto Paltrow como Pitt siguieron adelante con sus vidas y formaron cada uno su familia. La actriz se casó con Chris Martin, líder de Coldplay, con quien tuvo dos hijos, Apple y Moses. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con el guionista y productor Brad Falchuk en 2018.

Por su parte, Pitt dio el “sí” con Jennifer Aniston en 2000, aunque se separaron en 2005. Posteriormente, tuvo una relación con Angelina Jolie, con quien formó una familia y tuvo seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. La pareja se casó y después se divorció en 2016. Actualmente, el actor está en pareja con la diseñadora de joyas Inés de Ramón, con quien empezó a salir hace unos años.