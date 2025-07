La verdad de por qué la relación de Gwyneth Paltrow y Ben Affleck no funcionó a pesar de su química sexual

A finales de 1997, Gwyneth Paltrow (Los Ángeles, 52 años) y Ben Affleck (Berkeley, 52 años) empezaron un romance que enamoró a Hollywood. Ella ya había protagonizado Seven: los siete pecados capitales junto a su entonces pareja Brad Pitt y había sido Emma en la adaptación al cine de la novela homónima de Jane Austen. Él acababa de escribir y protagonizar En busca del destino, su primer gran éxito profesional y con el que ganó un Oscar a Mejor guion original junto con Matt Damon. Como pareja, eran una golosina para las cámaras de los paparazzi, que los retrataron infinidad de veces luciendo jóvenes y bellos en cenas y alfombras rojas. Ella, además, levantaba una expectación especial por la ruptura de su compromiso con Brad Pitt, con quien estuvo desde 1994 hasta principios de 1997.

Gwyneth Paltrow confesó que cancelar su compromiso con Brad Pitt fue una decisión difícil, pero que ella no estaba lista para dar el "sí, quiero" en el altar The Grosby Group

Pero la relación de Paltrow y Affleck, que arrastraron intermitentemente durante tres años, tampoco funcionó. Ahora, una biografía de la actriz arroja algo de luz sobre esta separación. En Gwyneth: The Biography, la autora estadounidense Amy Odell, que en 2022 también firmó la biografía de la gran dama de la moda Anna Wintour, hace un análisis profundo de la vida y los amores de Paltrow. Se publicará el 29 de julio, y la revista People no solo publicó algunos fragmentos en exclusiva, sino que también habló con Odell.

Aunque en las fotos que daban la vuelta al mundo Affleck y Paltrow podían parecer otra pareja perfecta más del sofisticado star system, detrás de los focos su relación no era ni mucho menos idílica. “Sus amigas sentían que él no la apreciaba”, cuenta Odell a la revista. “Ella preparaba la cena y él quería salir con sus amigos. Una amiga dijo que Gwyneth lo comparaba con los protagonistas de Entourage”, en referencia a la serie de HBO sobre los altibajos de la vida en Hollywood.

Ben Affleck y Gwyneth Paltrow en la premier de Armageddon, en 1998 Getty Images

La autora del libro sobre la empresaria detrás de Goop -para el que entrevistó a más de 220 personas, incluidos amigos y colegas cercanos de la actriz- cuenta también que la atracción física no era precisamente el problema de la pareja. “Ella habló abiertamente de lo mucho que disfrutaba su vida sexual”, dice Odell. Sobre esto mismo ya le habían preguntado a Paltrow en 2023, en el podcast Call Me Daddy, donde además le pidieron que confesara quién era “mejor en la cama”, si Affleck o Brad Pitt, a lo que ella respondió: “Brad era como el tipo de química importante, el amor de tu vida, algo así, mientras que Ben era técnicamente excelente”.

Al final, la química no pudo salvar su relación ni, según Odell, “superar sus impulsos autodestructivos”. Poco después del estreno de la película Shakespeare apasionado en la que ambos trabajaron, la pareja de intérpretes se terminó. En el caso del actor, la autodestrucción vino en forma de ciertas adicciones, de las que él habló abiertamente. “Affleck luchaba contra el alcoholismo y la ludopatía cuando conoció a Gwyneth. Sus amigos tenían reservas sobre él porque no siempre correspondía a su afecto. A veces, parecía más interesado en jugar videojuegos que en estar con Gwyneth”, dice la biógrafa. Sobre su alcoholismo, en el año 2020 el actor contó a People: “Mi padre no logró la sobriedad hasta que yo tuve 19 años, así que sé lo importante que son esos años”.

Tras la ruptura, Gwyneth dijo: "Amo a los hombres, aunque sean unos mentirosos, infieles y canallas" Archivo

Ambos se dieron una nueva oportunidad durante el rodaje de Algo que contar, el drama que protagonizaron juntos en el año 2000, pero ese mismo octubre rompieron definitivamente. Dos años después, en 2002, ella comenzó a salir con el músico Chris Martin -quien se convertiría en su primer marido- y Affleck con Jennifer Lopez y, aunque conservaron su amistad, sus vidas sentimentales pasaron a otra fase.