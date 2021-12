Juana Viale, tras compartir el programa con su abuela, Mirtha Legrand: “Fue un desgaste muy grande”

Con gestos grandilocuentes y muy atenta y simpática ante las preguntas que se le realizaban, Juana Viale habló del año que pasó, del título de “nueva diva de la televisión abierta”, del regreso de Mirtha Legrand, su abuela, a la pantalla y de sus proyectos para el verano.

“Para mí y para la Argentina fue un año durísimo”, comenzó su balance la ahora conductora, en diálogo con Intrusos. “En lo personal ha sido de mucho trabajo. Y después, en la vida personal como todos”. En ese momento la actriz exclamó “tiqui taca tic, tiqui taca tac” mientras con los dedos de la mano subía y bajaba, señalando momentos buenos y malos, altibajos que tuvo que atravesar en el último tiempo. “Pero termino el año muy bien”, rescató luego.

“Tuviste muy buenas críticas por tu labor. Hay un artículo de LA NACION donde se dice que sos ‘la nueva diva de la televisión abierta’”, señaló el periodista. “Un amor, la verdad una maravilla”, dijo sobre la nota. Sin embargo, le escapó al rótulo con humildad. “Yo no me siento… ¡Mirá la nueva diva!”. En ese momento miró al piso obligando al camarógrafo a hacer un paneo de su look de short de jean, musculosa y zapatillas. “ Yo vengo acá a aprender. No vengo con el librito sabido de nada. Voy aprendiendo al andar, porque por una situación y una circunstancia se dio que yo esté acá donde estoy. Si no, creo que seguiría en lo mío, que es un poco lo que voy a retomar en enero ”, adelantó sobre su regreso a la actuación.

Viale contó entonces que en el verano va a hacer teatro en Uruguay y que no sabe si sigue en el programa el año que viene. “ Ayer fue el programa de la abuela. Fue un desgaste muy grande. Yo termino agotada. Es un desgaste muy físico. Hay que ver si ella quiere seguir. Todo lo que ella quiera siempre lo va a hacer, ¿no? Ya está grande, puede tomar sus propias decisione s”, dijo con gracia.

Consultada sobre cómo vio a su abuela en su regreso, Viale repasó: “Vivió el momento, lo vivió muy bien, con mucha alegría. Muy emocionada también. Todos estábamos emocionados. Es imposible no emocionarse viendo a una mujer con la edad que tiene, las ganas de seguir, empilchándose. maquillándose, estudiando”.

Críticas y halagos

“Esta Juana Viale me encanta. La de la vereda me gusta más que la del estudio”, exclamó Adrián Pallares de vuelta al piso. Minutos antes, habían estado charlando en la mesa sobre el papel que tuvo la nieta de Mirtha Legrand en el programa: dijeron que no supo manejar los silencios, que no tuvo timing televisivo, que interrumpió varias veces a la gran diva de la televisión que se quedó con las ganas de hablar más y que significó para su abuela una “mochila”.

La panelista Paula Galloni, quien volvió al trabajo después de su licencia por maternidad, opinó que es el entorno quien subestima a Legrand, y contó un episodio que se enteró hace poco para graficar su idea: explicó que se enteró que una editorial grande le acercó la propuesta a Nacho Viale, productor de los programas de Legrand en eltrece, para hacer la biografía de la diva, que la rechazó y que nunca se lo contó a su abuela.