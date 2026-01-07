Quiénes son los nominados a los Actors, los premios que dan pistas sobre lo que sucederá en los Oscar

Una de los engranajes fundamentales de la temporada de premios de Hollywood son los galardones que entregan los diferentes sindicatos de la industria audiovisual. Y entre ellos el que más atención despierta es el de los actores, un gremio que cuenta con más de 160 mil miembros entre los que vota un comité compuesto por 2500 representantes. Y aunque el dato no es infalible, el listado de ganadores de los premios que entrega el sindicato de intérpretes se utiliza para pronosticar lo que podría suceder en esos rubros la noche de los Oscar ya que los votantes de uno y otro galardón son prácticamente los mismos.

Según los expertos, los nominados para los Actors -el nuevo nombre del reconocimiento del sindicato de actores, antes conocido como los SAG-, anunciados este miércoles, tienen muchas posibilidades de aparecer también en la lista de candidatos que la Academia de Hollywood dará a conocer el 22 de enero. Aunque también es cierto que en estas nominaciones, sorpresivamente, quedaron afuera intérpretes que muchos daban por sentado que jugarían un papel central en la temporada de premios. Los actores del film noruego Valor sentimental y los del brasileño El agente secreto no recibieron ni una candidatura de parte del gremio compuesto mayoritariamente por actores de los Estados Unidos. De todos modos, más allá de los que pase con los Oscar y sus votantes más globales, en la ceremonia de entrega de los Actors que se verá por Netflix el 1° de marzo ya se sabe que quienes ganen ese día dirán emocionados que ése es el galardón más significativo que recibirán porque lo entregan sus colegas.

Jacob Elordi en Frankenstein la nueva película de Netflix

La categoría más codiciada de la noche de los Actors siempre es la de mejor elenco en una película reconocimiento por el que esta temporada competirán Frankenstein (Netflix), Hamnet (se estrena en la Argentina el 22 de enero), Marty Supremo (en salas el jueves 15), Una batalla tras otra y Pecadores (ambas disponible en HBO Max).

Por el lado de los reconocimientos individuales, los candidatos para el premio al mejor actor son Timothée Chalamet (Marty Supremo), ganador de esta misma categoría el año pasado; Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra); Ethan Hawke (Blue Moon); Michael B. Jordan (Pecadores) y Jesse Plemons (Bugonia). Entre las actrices protagónicas fueron nominadas Jessie Buckley (Hamnet); Rose Byrne (If I Had Legs I’D Kick You); Kate Hudson(Song Sung Blue); Chase Infiniti (Una batalla tras otra) y Emma Stone (Bugonia).

Michael B. Jordan por partida doble en Pecadores Warner Bros Pictures

El rubro de mejor actor de reparto combina un par de candidatos, Benicio del Toro y Sean Penn (Una batalla tras otra) con los debutantes en este premio Miles Caton (Pecadores); Jacob Elordi (Frankenstein) y Paul Mescal (Hamnet). En la lista de las actrices de reparto salvo Ariana Grande (Wicked: Por siempre), que ya había estado nominada por la primera entrega de Wicked en esta categoría, todas son candidatas por primera vez: Odessa A’zion (Marty Supremo); Amy Madigan (La hora de la desaparición); Wunmi Mosaku (Pecadores) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra).

Actores en serie

Keri Russell en La diplomática NETFLIX

Aunque gran parte de la atención durante los premios de los intérpretes se concentra en los de cine y las pistas que pueden aportar de cara a los Oscar, lo cierto es que el gremio también reconocerá en la ceremonia del 1° de marzo la labor televisiva de sus integrantes.

En el caso de las series los galardones reservados para los mejores elencos se dividen entre dramas y comedias. Para los primeros los nominados resultaron La diplomática (Netflix); Landman (Paramount+); The Pitt (HBO Max); Severance (Apple TV) y The White Lotus (HBO Max), mientras que entre las comedias figuran Abbott Elementary (Disney+); El oso (Disney+); Hacks (HBO Max); Only Murders in the Building (Disney+) y El estudio (Apple TV).

Owen Cooper en una escena de Adolescencia

Por el lado de las nominaciones individuales, entre los candidatos a mejor actor en una miniserie curiosamente solo uno es norteamericano, Jason Bateman (Black Rabbit, Netflix) mientras que el resto de sus competidores son británicos: Owen Cooper y Stephen Graham (Adolescencia, Netflix); Charlie Hunnam (Monster: la historia de Ed Gein, Netflix) y Matthew Rhys (La bestia en mí, Netflix). La categoría de mejor actriz de miniserie está integrada por Claire Danes (La bestia en mí, Netflix); Erin Doherty; Christine Tremarco (Adolescencia); Sarah Snook (All Her Fault, Prime Video) y Michelle Williams (Morir de placer, Disney+).

Pluribus

Entre los candidatos a mejor actor en un drama, un rubro en el que no se distingue por personajes protagonistas o secundarios, figuran Sterling K. Brown (Paradise, Disney+); Billy Crudup (The Morning Show, Apple TV); Walton Goggins (The White Lotus, HBO Max); Gary Oldman (Slow Horses, Apple TV) y Noah Wyle (The Pitt, HBO Max), que es el claro favorito después de su triunfo en los Emmy. Del lado de las actrices dramáticas las nominadas este año resultaron Britt Lower (Severence); Parker Posey (The White Lotus); KeriI Russell (La diplomática); Rhea Seehorn (Pluribus, Apple TV) y Aimee Lou Wodd (The White Lotus).

Por otro lado, las listas de candidatos para los premios de actuación en comedia son una combinación de las categorías de los que compitieron por su labor protagónica y secundaria en los premios Emmy entregados en septiembre pasado. Así, entre los nominados masculinos figuran Ike Barinholtz (El estudio); Adam Brody (Nadie quiere esto, Netflix); Ted Danson (Un hombre infiltrado, Netflix); Seth Rogen (El estudio) y Martin Short (Only Murders in the Building). De lado de las actrices de comedia las candidatas resultaron Kathryn Hahn (El estudio); Catherine O’Hara (El estudio); Jenna Ortega (Merlina, Netflix), Jean Smart (Hacks) y Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV).