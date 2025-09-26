Quién es el rapero al que relacionan con la princesa Alexia, hija de Máxima de los Países Bajos

El amor parece haber golpeado la puerta de la princesa Alexia: la hija del medio de los reyes Guillermo y Máxima fue vista muy cerca de un exitoso rapero neerlandés y, desde entonces, los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza. ¿Quién es el artista que habría conquistado a la joven holandesa?

El encuentro público entre Alexia y Antoon, un rapero de 23 años muy famoso en Holanda, tuvo lugar durante un evento que se llevó a cabo en La Haya. Según publicó la revista local Privé, los jóvenes coincidieron en una terraza de la conocida ciudad costera unos días después de la celebración del Día del Príncipe, un evento que se realiza una vez al año y que marca la apertura del año parlamentario en los Países Bajos.

La princesa Alexia, segunda en la línea de sucesión del trono neerlandés (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En una velada donde la realeza es absoluta protagonista, la publicación reveló que la segunda de las tres hijas de los reyes se encontraba en una terraza junto a una amiga cuando llegó al lugar, a bordo de una imponente Range Rover azul, el cantante Antoon. El artista se unió a ellas y compartieron gran parte de la velada. Si bien Privé aseguró que hay imágenes de ellos dos juntos, explicó que no es posible publicarlas por las estrictas normas de privacidad que rigen sobre la familia real.

“Se conocen muy bien e interactúan con frecuencia”, comentó Evert Santegoeds, editor jefe de la revista Privé. Cuando la noche llegó a su fin. Alexia y Antoon se fueron juntos en el auto del cantante. “Algo bonito está naciendo entre ellos”, sumó el periodista.

La princesa Amalia, el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y las princesas Ariane y Alexia en una sesión de fotos de verano (Foto: Instagram @allthingsamalia)

A principios de mes, antes de trascender el vínculo entre Alexia y Antoon, la princesa deslumbró en el Gran Premio de los Países Bajos donde se mostró junto a sus hermanas: Amalia y Ariane. Ese día el team Orange Nassau ganó la atención de todos.

¿Quién es el hombre que habría cautivado a Alexia?

Valentijn Antoon Remmert Verkerk, más conocido como Antoon, es una de las sensaciones del rap en la actualidad en los Países Bajos. El músico, hoy de 23 años, nació en Hoorn en el año 2002 y dio sus primeros pasos en el mundo musical como DJ cuando apenas tenía 13. Gracias a su firme vocación y su gran capacidad, logró ingresar a la prestigiosa Academia Herman Brood, donde fue el alumno más joven en lograr una vacante.

La fama llegó a la vida del neerlandés en el 2020 gracias al sencillo “Hyperventilatie”: el tema se viralizó de inmediato en TikTok. Al año siguiente lanzó “Vluchtstrook”, canción que se convirtió en la más escuchada ese año en Holanda, y en el 2022 estrenó “Hallo”, tema que lo consolidó como el artista más escuchado de Spotify en Países Bajos y lo terminó de establecer como una de las figuras más influyentes de la música urbana. Según publicó la revista ¡HOLA!, el estilo de Antoon fusiona rap y pop y se distingue por sus letras introspectivas y sus ritmos pegadizos.

Las producciones de Antoon cuentan con millones de reproducciones en las plataformas digitales que lo tienen entre su catálogo. Además, los conciertos del joven en el Ziggo Dome de Ámsterdam siempre han sido multitudinarios. En cuanto al reconocimiento que han cosechado sus producciones, el artista ya tiene en su haber varios premios, entre los que se destacan el Edison Pop Award y el Qmusic Top 40 Award.

¿Relación a distancia?

A la princesa Alexia le encanta cantar, tocar la guitarra y jugar al hockey; además, todos los años acompaña a sus padres al Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En septiembre del 2024 la Princesa Alexia se mudó a Londres. La joven se instaló en la capital británica después de un año sabático y allí asiste a la prestigiosa University College London (UCL), donde cursa la licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la Facultad de Ingeniería. Según el sitio de la universidad londinense, la carrera que eligió es una licenciatura de tres años. Por su parte, Antoon vive en los Países Bajos, por lo que el amor entre ellos, de crecer, deberá afrontar el obstáculo de la distancia.