Moria Casán y su nuevo amor: un artista plástico y empresario que despertó su admiración Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2019 • 10:58

Moria Casán y su pareja, Humberto Poidomani, se casaron "a la italiana" este sábado y revolucionaron las redes sociales con la noticia. La unión entre "La One" y el artista plástico tuvo lugar en Florencia, Italia, con dos testigos muy cercanos a los novios. Una semana atrás ya habían dado pistas de que estaban "comprometidos". Pero, ¿ quién es el hombre que logró conquistar el corazón de la diva?

"Yo le digo 'mi Fellini'- por el reconocido cineasta Federico Fellini- porque le veo una cosa medio 'felinezca'. Soy una loca del arte, y lo que él hace, me encanta", así lo describía la conductora de Incorrectas en una entrevista con Involucrados, semanas atrás.

El hombre que logró convencer a la diva de volver a apostar al amor se define a si mismo en su sitio web como un "autodidacta del arte" y empresario. Poidomani se dedica al mundo de las artes visuales hace más de dos décadas, y muchas de sus producciones están inspiradas en cuestiones sociales y ambientales.

"Es un artista muy cotizado. Vive en Miami y expone sus obras en dos galerías muy importantes. Dentro de poco va a exponer también en París y en Roma", comentaba Casán hace algunas semanas cuando le preguntaban a qué se dedica su pareja. En este sentido, al recorrer la galería de Instagram del artista, una de sus colecciones más comentadas es un resumen de los momentos políticos más recordados de la historia argentina. Bajo el nombre "La saga política", Poidomani relata seis décadas de sucesos a través de 16 pinturas.

La exvedette reveló en varias entrevistas que conoce desde hace muchos años al empresario, pero que fue su amiga Graciela Borges quien los reencontró y ofició de celestina. "Durante años no nos vimos, porque como él se mudó a Miami no nos cruzamos nunca. Cuando vino a Buenos Aires a presentar una nueva obra, 'la Borges' nos volvió a unir y nos empezamos a conocer de nuevo", confesó Casán.

Moria y su novio: una pareja con "conexión tántrica intelectual"

Fiel a su pícaro estilo, la diva contó en Incorrectas algunas infidencias sobre su vida íntima en pareja: "Tenemos una conexión muy grande. Hacemos el amor con el cerebro, que es el órgano más importante. Nosotros tenemos 'sexo tántrico intelectual'. Los dos ya hemos hecho de todo en la vida, y no necesitamos de lo tradicional". Y profundizó: "Él me lee a Nietzsche, yo le leo Aldous Huxley; después Shakespeare, y así seguimos. Esos son nuestros encuentros en la intimidad, todo mental".

Así, sin dar vueltas respecto a los motivos que hacen que esta relación sea diferente, Casán explicó: "Él me despertó una admiración que pocas veces sentí en mi vida. Me da cosa decirle 'novio' porque yo ya he sido viuda, casada, soltera, divorciada, y amante, así que pasé por todos los estados civiles".

Otro de los pilares para esta unión "neologística" matrimonial -tal como lo denominó la diva en sus redes sociales- fue el humor: los dos se identifican con la ironía; él a través de sus creaciones artísticas, y ella con su clásica "lengua karateca". Además, Casán le demostró su admiración a su pareja con un detalle muy especial: en la "boda a la itaiana" decidió llevar el arte de su flamante "marido" en su propia piel, con un vestido que tenía como motivo del estampado la obra "Apocalipsis Nice" del artista.