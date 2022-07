Quién es la misteriosa novia argentina de Cristian Castro y por qué no quiere seguir adelante con la relación: “Me prometió cosas que no cumplió”

Por estos días, Cristian Castro se encuentra en nuestro país, ya que es parte del jurado de Canta Conmigo Ahora. Si bien hasta el momento su desempeño dentro del talent show no generó escándalos, esta mañana el cantante fue noticia por su vida sentimental. Yanina, su supuesta novia argentina, apareció públicamente y contó detalles de la relación que desde hace cuatro años mantiene con el mexicano.

“No estoy acostumbrada a esto, no soy del medio. El sí, pero yo no”, dijo la entrevistada en Nosotros a la mañana justificando su vergüenza de salir en televisión. Tras confirmar que hace cuatro años está en pareja con Cristian Castro, la amiga de Belén Francese contó cómo conoció al intérprete de “Azul”: “ Nos conocimos acá. Belén tuvo mucho que ver porque fue en una cena acá en Buenos Aires y ahí nos flechamos ”, explicó.

Inmediatamente, Francese (que está reemplazando a Sol Pérez en el panel del programa) tomó la palabra para confirmar los dichos de su amiga. “Porque me invitaron a mí, Leo García me invitó a una cena, y yo como estaba soltera le dije: ‘Voy con amigas’. Fuimos y nos cerró todo un restaurante. Y ahí se flecharon”, agregó.

“ Fue muy caballero conmigo, eso fue lo que me conquistó. Me dedicó una canción de Sandro (’Penumbras’) porque en ese momento él le estaba haciendo un homenaje y a mí me emocionó mucho ”, dijo mientras le ponían el tema de fondo y la mujer volvía a emocionarse.

Tras revelar que la última vez que lo vio cara a cara fue el año pasado, ya que mantiene una relación a distancia por su trabajo y sus constantes viajes, Yanina contó cómo eran sus encuentros ocultos: “Vino muchas veces para encontrarnos sin que nadie lo supiera”, comentó. Sin embargo, esta vez no le avisó que venía a ser parte del reality de Marcelo Tinelli, algo que le dolió. “ Me enteré por los medios, él no me lo contó y fue sorpresivo ”, expresó.

“¿Tienen una pareja abierta?”, preguntó Ariel Wolman, incomodando a la entrevistada. Luego de un sí tímido, la mujer advirtió: “A mí eso me afecta porque yo estoy enamorada de él y me duelen esas cosas. Es aceptarlo o no”. Su comentario hizo que Carlos Monti recuerde que en enero de 2021 el cantante oficializó un romance con una mujer llamada Maite. “Sí, sí, estaba al tanto. En todo este tiempo tuvimos varios impasses por la pandemia. Él quería que viaje a Los Ángeles, pero yo acá tengo una vida normal, tengo mi trabajo”, confesó la mujer, que trabaja como empleada administrativa.

Y enseguida hizo una confesión inesperada. “ Intentó mandarme un chofer a buscarme, pero yo estoy queriendo terminar ”, lanzó asombrando a todo el panel. Ante la intriga de todos en el piso, Yanina contó una situación que ocurrió ayer por la noche. “Soy yo la que pongo en la balanza todo, sabiendo las cosas que pueden pasar. Ayer a la madrugada me quiso pasar a buscar a las cuatro de la mañana”, señaló.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, la argentina enumeró “el paso del tiempo”, “la pandemia” y “él mostrándose con otras mujeres”: “ Yo tampoco soy de madera, a mí me afecta. Cuando está conmigo es todo amor, un dulce, pero después veo otras cosas y me duele, obviamente. Me prometió cosas que no cumplió. A mí me interesaba estar con él ”, indicó.

Tras aclarar que no conoció a Verónica Castro, ya que “a ella no le gusta mucho que él esté en pareja”, la entrevistada agregó: “Yo soy consciente que esa es su forma de ser, él no puede parar. Le va a costar que alguna persona lo quiera realmente por lo que es, no por quien es. Yo traté de mantenerme en la simpleza. Nos conectamos desde otro lugar, no porque es Cristian Castro”.

Mientras no quiso hablar de cómo el mexicano es en la intimidad, Yanina sí reveló otros aspectos de la relación que la hicieron tomar consciencia. “ En el tiempo que estuve con él no sufrí ningún tipo de violencia física, pero sí violencia de otro tipo. En esos momentos es cuando preferí alejarme, pero por mis sentimientos volví a caer. Mis sentimientos son genuinos, pero no son recíprocos ”, expresó.

Ante la intriga del panel por saber a qué se refería, la mujer advirtió: “ Hubo de todo. Muchas idas y vueltas, así que por mi salud mental preferí ir alejándome y soltar esta relación que fue muy linda pero ya no. La soledad en los artistas los afecta de esta forma: el desconfiar de las personas que tiene al lado. Yo podía soportar verlo con otras mujeres, pero él no, no me permitía a mí iniciar una nueva relación ”.

“Todavía tengo la herida abierta, estoy tratando de sanarla. Yo también disfruté estando con él, más allá de lo que se ve es una persona muy sensible, muy dulce”, concluyó quién asegura no tener ninguna foto con él ya que nunca quiso exponerse públicamente.