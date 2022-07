Rating: en su primera semana, los números acompañaron a Marcelo Tinelli, aunque no pudo destronar a La Voz Argentina

Marcelo Tinelli fue el protagonista de la semana televisiva. Finalizada la “era Bailando por un sueño”, la estrella de eltrece decidió ofrecer la versión local de All together now. Con el nombre de Canta conmigo ahora y una puesta en escena sumamente atractiva, Tinelli piso fuerte desde el primer día, revalidando sus títulos de gran showman.

Marcelo Tinelli fue amoldando el formato All together now a las formas que le sientan cómodas Capturas

El lunes 25, en la emisión debut que arrancó a las 22.34, cosechó un promedio de 15,1 puntos y escaló a un máximo de 16,4 puntos, números que le permitieron destronar a La Voz Argentina (Telefe) y convertirse en el programa más visto del día . El formato animado por Marley hizo un promedio de 12,8 puntos, una marca un poco más baja que la habitual, con lo cual se desprende que más televidentes se sumaron al prime time televisivo .

Al día siguiente del estreno de Canta conmigo ahora, los valores se estabilizaron, La Voz Argentina volvió a liderar con un promedio de 15,2 puntos , prácticamente el mismo número con el que debutó Tinelli. A su vez, el flamante formato de eltrece bajó a 11,4 puntos, siendo superado en su canal, por solo una décima de diferencia, por Los 8 escalones del millón.

Marley, al frente de La voz argentina, y Marcelo Tinelli, liderando Canta conmigo ahora, sumaron audiencia a la televisión, pero se disputan el liderazgo

El miércoles, Canta conmigo ahora fue lo más visto de eltrece, marcando un promedio de 11,2 puntos y trepando a un pico de 12,6 puntos, marca lograda en el arranque. En tanto, La Voz Argentina, ese día bajó cuatro décimas, cerrando su promedio en 14,8 puntos, ganando el día y superando a Tinelli por 3,6 puntos.

Finalmente, en el día de ayer, Canta conmigo ahora cerró su primera semana en el aire marcando un promedio de 10,8 puntos y un máximo de 12,3 puntos, marca pico nuevamente alcanzada en el inicio, traccionada por la pantalla caliente que deja Los 8 escalones del millón, conducido por Guido Kaczka, que logró el mismo promedio que Tinelli, ubicándose ambos títulos en el segundo lugar de lo más visto del día , una performance nada despreciable. Enfrente, La Voz Argentina cerró su promedio en 14,9 puntos, liderando la jornada dentro de los parámetros habituales.

Coti Sorokin y Cande Tinelli le sumaron estelaridad al big show de eltrece

El promedio semanal de Canta conmigo ahora fue de 12,1 puntos, un número que satisface las expectativas de eltrece y, sobre todo, de Tinelli , quien es consciente que le toca enfrentarse con el tanque de Telefe que mide muy bien desde su estreno. Sea cual sea la cifra, con dos dígitos, Tinelli grita las hurras. La envergadura de su big show merece buena audiencia y cumplir con las expectativas de su conductor. Las señales de alerta recién se encenderían si el programa llegase a bajar a cifras de un dígito.

Momentos destacados

Martín Abascal fue uno de los participantes favoritos de la última emisión de Canta conmigo ahora. El jurado lo alentó y fue Cande Tinelli quien tuvo una particular reacción al ser interpelada por Tinelli, su padre.

Era de esperar que Tinelli le iba a imprimir su sello a su versión de All together now haciéndolo más coloquial y menos distante que las temporadas que se pueden ver en la televisión internacional. El conductor sabe traducir lo que las audiencias buscan de él, una suerte de divo con impronta barrial y espontánea. En ese plan, y ante la sorpresa de todos, ayer no dudó en trepar los niveles del panel integrado por cien jurados .

Wanda, una de las participantes de la primera semana de Canta conmigo ahora, no solo le elogió el perfume a Tinelli , conocido por su gusto por las fragancias costosas, sino que también lo saludó de una forma muy particular , algo que el conductor capitalizó para su show.

Los 5 más vistos del jueves

1. La voz argentina (Telefe) 14,9 puntos de rating

2. Los 8 escalones del millón – Canta conmigo ahora (eltrece) 10,8 puntos

3. Fugitiva (Telefe) 10,6 puntos

4. Telefe noticias (Telefe) 9,1 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 8,4 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.