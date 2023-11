escuchar

A los 57 años, Patrick Dempsey se ganó el título del hombre más sexy del mundo que cada año otorga la revista People. Sorprendido por el reconocimiento, el actor de Grey´s Anatomy reveló cuál fue la reacción de su familia luego de conocer la noticia, contó cómo se enamoró de Jillian Fink, su mujer desde hace más de 24 años, y reveló detalles de su rol como esposo: “9 de cada 10 veces ella tiene toda la razón. Ella me aguanta”.

Patrick Dempsey y Jillian Fink en el estreno de Ferrari Getty Images

“Me quedé completamente en shock y luego comencé a reírme como si esto fuera una broma ¡Siempre he sido la dama de honor!”, djo entre risas el actor sobre el momento en el que supo que se había convertido en el hombre más sexy de 2023. “Lo había olvidado por completo y ni siquiera contemplé estar en esta posición. Esto es bueno para mi ego”, continuó en una charla con la misma publicación que lo coronó.

El también piloto de carreras fue más allá y no solo compartió la reacción de su mujer -”también quedó impactada”, aseguró- sino que adelantó lo que le tocará vivir durante los próximos días con sus tres hijos: Talula, de 21 años, y los gemelos Sullivan y Darby, de 16. “Simplemente se burlarán de mí, se molestarán y hablarán de todos los motivos por los cuáles no debería ser el hombre más sexy del momento”, detalló y sumó: “Lo cual es bueno, me mantienen joven”.

Patrick Dempsey en la portada de la revista People que lo consagró el hombre más sexy del momento https://www.instagram.com/patrickdempsey

Un flechazo instantáneo

Durante la entrevista, Dempsey recordó que supo que Jillian era la indicada en el mismo momento en el que la vio . “Entré donde ella estaba trabajando, la miré desde el otro lado de la habitación y quedé impresionado” , reconoció. Sin embargo, fue un tiempo después, en un viaje de Maine a Nueva York cuando se dio cuenta de que quería pasar el resto de su vida con ella. “Ella estaba muy dispuesta a hacer el viaje, así que pensé que era bueno”, rememoró. “A mí me encanta el frío y la lluvia y a ella le encanta el sol y la playa. Somos completamente opuestos y, tengo que decir, ella me obliga a hacer cosas que nunca quiero hacer, pero nueve de cada diez veces ella tiene toda la razón. Entonces, ella es la que me aguanta”, explicó.

Con el absoluto reconocimiento al rol de Fink en su vida, Dempsey pasó a explicar cómo vive su rol de esposo. “ Trato de ser una mejor persona cada día y estar presente. Escuchar cuáles son las necesidades de la familia y atender desde esa perspectiva”, reveló.

Por último, Dempsey sumó más palabras de amor y agradecimiento hacia su Fink. “Compartimos un buen sentido del humor y ella es muy trabajadora. Siempre me ha inspirado” , completó.

Jillian Fink es maquilladora, peluquera y dueña de su propia marca de productos de belleza. Luego del flechazo y la apuesta por la relación, la pareja se casó el 31 de julio de 1999. Durante 15 años se mostraron muy unidos tanto en los distintos eventos de la industria como en su día a día: las fotos de verano de toda la familia disfrutando del tiempo de relax eran habituales en las revistas. Sin embargo, en enero de 2015, la estrella de Hollywood anunciaba el fin de la relación : “Con gran respeto mutuo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Nuestra principal preocupación sigue siendo el bienestar de nuestros hijos y rogamos que se respete nuestra intimidad y la de nuestra familia en estos momentos tan delicados”, fueron las palabras que publicó la revista People.

Según informó TMZ en aquel momento, había sido Jillian quien había pedido el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, con el tiempo se supo que el actor la había engañado con una mujer del equipo de trabajo de Grey´s Anatomy. Lejos de rendirse ante la situación, el actor decidió volver a conquistarla . En noviembre de 2016, confirmaron que estaban dispuestos a darse una segunda oportunidad y cancelaron el divorcio.

“Durante los últimos doce meses ambos han estado trabajando en su relación”, explicó en ese momento un amigo de la pareja a People. “No están viendo a nadie más y están teniendo citas de nuevo. En muchas de ellas se llevan a los niños con ellos”, agregó. Desde ese momento, Patrick y Jillian no se separaron más.

