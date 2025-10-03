Quién es Maggie Baugh, la guitarrista que quedó en medio del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban: “Bicho raro”

Desde que trascendió la noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, los movimientos de la expareja quedaron bajo la lupa. El fin de semana, el cantante de música country dio un concierto en el marco de su gira High and Alive y su actuación -que en otra ocasión hubiera pasado desapercibida- llamó la atención: en el momento de entonar su hit “The Fighter”, cambió parte de su letra para hacer referencia a su guitarrista de lujo, la estrella emergente Maggie Baugh. Esa no fue la primera vez que Urban hizo un gesto llamativo hacia la joven. ¿Quién es la mujer ahora señalada como la nueva conquista del artista?

Una señal contundente

El nombre de Maggie Baugh, la mujer que habría conquistado el corazón de Urban, apareció en escena esta semana luego de que el cantante modificara la letra de una de sus canciones más conocidas en un show en vivo. Lo llamativo fue el tema que eligió: “The Fighter” forma parte del noveno álbum de estudio de Keith titulado Ripcord, fue escrita en 2015 mientras Keith y Kidman vivían en Londres, y está inspirada en los primeros tiempos de su romance.

Maggie Baugh es parte de la banda de Urban desde el año pasado

En el momento de entonar su hit, Urban cambió parte de su letra para hacer referencia a su guitarrista. “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”, dice la estrofa original. Sin embargo, el artista cantó: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”. Esa declaración, que pasó desapercibida para muchos, fue compartida por Baugh en sus redes junto a algunos emojis de sorpresa: “¿Acaba de decir eso?”, escribió la joven de 25 años en su posteo de Instagram.

Ahora, se supo que ese no fue el primer guiño de Urban a Baugh. Durante un concierto que ofreció en abril, varios meses antes de que la protagonista de Las horas solicitara el divorcio, Urban cantó “I Was Born To Love You” [“Nací para amarte”], mientras miraba y señalaba a Baugh, de 25 años. Esos dos gestos toman aún más trascendencia gracias a las declaraciones del círculo íntimo de la estrella de Hollywood, desde donde aseguraron que el cantante decidió continuar con su vida.

Según confirmó TMZ, Keith y Nicole se separaron en junio, cuando él se fue de la casa que compartían. La separación se dio en tiempos de mucho trabajo para la pareja: él estaba constantemente de gira y ella dividía su tiempo entre rodajes y estrenos, por lo que el tiempo juntos -señaló el diario inglés Daily Mail- era muy acotado y la intimidad casi nula.

Si bien ella intentó salvar el matrimonio, él siguió adelante con su vida: alquiló una casa en Nashville y en ningún momento intentó volver a acercarse a la actriz. “Todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo discute, pero todavía está sorprendida por eso”, aseguraron múltiples fuentes del riñón de ella a TMZ. Además, aseguraron que “lo sabe todo Nashville”.

Keith Urban sobre el escenario con su ahora exmujer, Nicole Kidman, musa de uno de sus temas más exitosos

Una persona del mundo de la música country también aseguró que Urban ya inició una nueva relación, y que se trata de una chica más joven. “El rumor es que está con una mujer más joven del negocio. Es de lo único que todo el mundo habla. Todo el mundo quiere saber quién, pero hasta ahora, eso es un misterio”, confió desde el anonimato. Nadie se animó a dar un nombre, aunque todos voltearon a mirar a Baugh.

¿Quién es Maggie Baugh?

Maggie Baugh instagram.com/maggie_baugh/

Según publicó el portal de noticias PageSix, Baugh tiene 25 años y es oriunda del sur de Florida. La guitarrista se interesó por la música desde muy chica: a los 6 años comenzó a tocar el violín y a los 12 sumó el canto a sus clases. “Entraba y salía de orquestas y tocaba. Toqué en el Carnegie Hall y estuve en programas de música clásica. Y luego, en octavo grado, decidí cambiarme a la música country”, reveló en declaraciones a Up N Country en abril de 2022.

Si bien siempre tuvo en claro su vocación, Baugh aseguró que no creció en una familia de músicos “Soy literalmente la única. ¿No es una locura? Soy el bicho raro”, confesó. “Mi papá es microbiólogo y mi mamá es una ama de casa que dirige un negocio de entrenamiento de perros”.

Maggie Baugh

A los 18 años, Baugh decidió mudarse a Nashville, cuna de la música Country. En el 2021, apareció en el video de la canción de Trace Adkins “Where the Country Girls At”, con Luke Bryan y Pitbull; allí se la ve tocando el violín. En el 2024 comenzó su relación laboral con Urban. “El año pasado, estuve de gira con Keith Urban, y ha sido un viaje loco y salvaje”, le dijo hace poco al Hamilton County Reporter.