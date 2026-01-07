Cómo es el curioso acuerdo entre Nicole Kidman y Keith Urban acerca de la tenencia de sus hijas

La actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban finalizaron formalmente su divorcio tras casi dos décadas de matrimonio. La separación quedó oficializada esta semana a través de un acuerdo judicial presentado en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, tan solo tres meses después de que la actriz solicitara la disolución del matrimonio por “diferencias irreconciliables”.

Según consta en los registros judiciales que accedió la revista People, la expareja logró un acuerdo privado que regula tanto los aspectos económicos como la organización familiar.

Keith Urban y Nicole Kidman llevaban 19 años juntos (Foto: Instagram @nicolekidman)

El divorcio -cuyos términos fueron definidos a comienzos de septiembre 2025, antes de la presentación formal de la demanda- establece una división consensuada del patrimonio acumulado durante el matrimonio. Según el documento, el reparto incluye desde bienes muebles y vehículos hasta cuentas bancarias, inversiones y objetos personales, y se realizó de común acuerdo entre ambas partes, respetando además la propiedad de los bienes que cada uno ya tenía a su nombre.

Uno de los puntos centrales es la renuncia mutua a cualquier tipo de pensión, tanto conyugal como vinculada a la manutención económica. Además, ambos aceptaron cubrir de manera individual sus propios honorarios legales, una señal clara de la voluntad de evitar un proceso judicial prolongado o conflictivo.

El convenio también establece un esquema de crianza compartida para sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15. De acuerdo con lo fijado, la residencia principal de las adolescentes quedará a cargo de Kidman, mientras que Urban contará con un régimen de convivencia regular y participación activa en las decisiones importantes relacionadas con su educación, salud y bienestar general.

Nicole Kidman junto a las dos hijas que tuvo con Keith Urban, Sunday Rose y Faith Best Image/The Grosby Group

En los papeles presentados ante la corte el 6 de enero de 2026, se especifica incluso la distribución del tiempo: las hijas residirán la mayor parte del año, 306 días exactamente, con la actriz y pasarán 59 días, períodos pautados, principalmente fines de semana y vacaciones, junto a su padre.

Otro aspecto relevante es la inclusión de una cláusula de no desacreditación mutua, mediante la cual ambas partes se comprometen a que “no hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor”, al tiempo que “animarán a cada hija a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodas en ambas familias”.

El trámite judicial se había iniciado en septiembre de 2025, cuando la actriz presentó el divorcio, y desde entonces, las negociaciones se desarrollaron de manera reservada y pacífica, hasta lograr un acuerdo definitivo sin necesidad de audiencias ni disputas públicas.

Si bien el acuerdo no detalla cifras ni especifica el reparto patrimonial, distintos medios internacionales señalaron que se trata de una resolución económicamente significativa, cerrada de forma confidencial. La decisión de mantener esos términos en reserva refuerza el perfil bajo con el que ambos encararon la separación.

Más allá de los términos legales, el proceso de separación venía gestándose desde hacía meses. Según reveló la revista People, una fuente cercana a la pareja confirmó en septiembre que Kidman y Urban ya se encontraban separados y atravesaban un período de distanciamiento. De acuerdo con ese testimonio, la actriz no había buscado el final del matrimonio y había intentado sostener la relación. “Ella no quería esto. Estuvo luchando por salvar el matrimonio”, aseguró la fuente, que también destacó el rol de la familia de Kidman como apoyo durante el proceso.

A lo largo de su matrimonio, la actriz y el cantante estadounidense fueron vistos públicamente como uno de los vínculos más estables de Hollywood, a pesar de las exigentes agendas profesionales de ambos.

El divorcio pone fin a una relación de casi 19 años que había comenzado en 2005 y culminó con el matrimonio celebrado en junio de 2006, en Australia. Más allá del impacto mediático de la ruptura, el acuerdo refleja la intención de cerrar el vínculo de manera ordenada, priorizando la estabilidad familiar y evitando el conflicto. Mientras, ambos continúan con agendas profesionales activas en sus respectivos ámbitos.