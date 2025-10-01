Keith Urban y las señales sobre su crisis con Nicole Kidman: un cambio en una canción y una entrevista incómoda

La noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban tomó a todos por sorpresa. O, al menos, a quienes no percataron las señales que el músico dejó en uno de sus últimos conciertos o durante una entrevista televisiva en el mes de julio.

Si bien la actriz solicitó el divorcio este martes, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la crisis venía de hace tiempo. Una nueva versión de una canción dedicada a Kidman y una respuesta incómoda en una nota confirman esta hipótesis.

Este fin de semana, el músico cambió parte de la letra de una canción que había escrito para Kidman Amy Harris - Invision

Este fin de semana, la estrella de música country dio un concierto en el marco de su gira High and Alive y su actuación no pasó desapercibida. En el momento de entonar su hit “The Fighter”, el cantante cambió parte de su letra para hacer referencia a su guitarrista de lujo: la estrella emergente Maggie Baugh. “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”, dice la estrofa original en referencia a su mujer, Nicole Kidman. Sin embargo, el artista cantó: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista”.

Esta declaración, que pasó desapercibida para muchos, fue compartida por Baugh en sus redes junto a algunos emojis de sorpresa: “¿Acaba de decir eso?”, escribió la joven de 25 años en su posteo de Instagram. Una declaración que sin dudas hoy cobra un significado distinto del que muchos interpretaron el pasado sábado antes de que se supiera el estado sentimental de Urban.

Esta canción, que forma parte del noveno álbum de estudio de Keith titulado Ripcord, fue escrita en 2015 mientras Keith y Kidman vivían en Londres y está inspirada en los primeros tiempos de su romance. “Todo proviene de una conversación que mi esposa y yo tuvimos al principio de nuestra relación: que cuando las cosas se ponen difíciles, necesito abrazarla más fuerte y tratar de cuidarla. La canción habla de querer sanar a alguien, querer cuidar a alguien, querer proteger a alguien. Es como una promesa en muchos sentidos”, confesó el compositor en 2017 en una nota con Billboard.

Nicole Kidman y Keith Urban estuvieron casados durante 19 años Agencias

Tras referirse a la madre de sus hijas como “femenina y tierna”, el músico explicó: “Quiero que esa ternura no tenga que endurecerse ante el mundo. Es mi deber como esposo: rodearme de ella para que siga siendo así. Y ese es realmente el estribillo de The Fighter”.

Una respuesta que dice mucho

Cambiar la letra de una de sus canciones más importantes no fue la única pista que nos dejó Urban sobre su separación con Nicole Kidman. En julio pasado, el guitarrista pasó por el ciclo On Air con Ryan Seacrest y demostró cierta incomodidad al tener que hablar de su esposa. En un momento de la entrevista, el presentador mencionó la carrera de Kidman y los numerosos proyectos en los que había participado. “¿Te dicen que tu esposa está en todo? En todo. Nicole Kidman está en todo”, repitió Seacrest con entusiasmo. Tras una sutil risa, Urban dijo que estaba “casi tan ocupada” como Seacrest, pero “no del todo”.

“Tu vida, la de ella, planificarlo todo con la producción y las giras… Eso es un trabajo, ¿no?“, indagó el conductor intentando saber el secreto para equilibrar sus agendas. El invitado se tomó unos segundos antes de responder: “Es un trabajo, sí”, lanzó con un gesto de incomodidad y luego, agregó: “La vida está en marcha”.

Keith Urban

La pregunta del entrevistador hacía referencia a los múltiples compromisos laborales de la pareja. Es que, en los últimos meses, la actriz estuvo rodando Practical Magic 2 mientras que el músico emprendió su gira mundial High and Alive, que tiene fechas vendidas hasta marzo de 2026. Algo que, sin dudas, ha intensificado la crisis en el matrimonio. De hecho, hay quienes afirman que su separación fue durante el verano boreal y que “realmente no ha sido un secreto”, ya que la pareja había estado viviendo separada por un tiempo. “La gente cercana a Keith sentía que la separación era inevitable”, agregó la fuente en cuestión en diálogo con People.

Lo cierto es que Kidman y Urban fueron vistos juntos en público por última vez días antes de su 19 aniversario de bodas en junio. “Feliz aniversario, bebé”, escribió ella en redes junto a una postal en blanco y negro. Un emoji de corazón fue la escueta respuesta del músico.

El último posteo de Nicole Kidman junto a Keith Urban por su aniversario

“Él ha estado pasando por algunas cosas últimamente. Ha estado tomando decisiones cuestionables desde hace algún tiempo y este no fue simplemente el caso de que se distanciaran”, le dijo una fuente cercana al artista a People. Por su parte, el entorno de la protagonista de La pareja perfecta aseguró que “Nicole no quería esto. Ella ha estado luchando para salvar el matrimonio”. Al parecer, Kidman se rindió y este martes 30 de septiembre presentó la solicitud de divorcio en Nashville, lugar donde la pareja ha residido desde 2007.

La actriz y el referente de música country se conocieron en una gala en 2005 y se casaron al año siguiente. Juntos tienen dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Kidman también es madre de Bella, de 32 años, y Connor, de 30, fruto de su relación con Tom Cruise.