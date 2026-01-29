La Academia de la Grabación organiza la 68° edición de los premios Grammy 2026 en el recinto Crypto.com Arena. Los artistas más destacados de la escena internacional asisten a la gala en California. Esta entrega de galardones reconoce las mejores producciones musicales lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Cuándo son los Grammy 2026

El espectáculo principal se realiza el domingo 1° de febrero y su transmisión oficial para todo el mundo inicia a las 22:00 horas. La premiere, evento donde se entregan la mayoría de las categorías, ocurre horas antes en el Peacock Theater de Los Ángeles. Esta ceremonia previa comienza a las 15:30 hora del Este y cuenta con una emisión a través del canal de YouTube de la academia y el sitio oficial.

Kendrick Lamar lidera las candidaturas de la 68° edición con nueve menciones totales Jordan Strauss - Invision

El adiós de Trevor Noah y el regreso a la normalidad

Trevor Noah conduce la ceremonia por sexta vez consecutiva, en lo que representa su despedida del rol de anfitrión. El comediante iguala marcas de permanencia de figuras como John Denver. El productor ejecutivo de la entrega, Ben Winston, señaló: “es tan inteligente, tan divertido y un verdadero fan de los artistas y la música”.

Noah también posee una nominación en la categoría de audiolibro por su obra infantil Into The Uncut Grass. La edición de este año recupera su formato habitual tras las modificaciones que sufrió la gala de 2025.

Trevor Noah le realizó un comentario desafortunado a Shakira en la gala de los Grammys (X:CapitanColombia)

Aquella entrega priorizó los esfuerzos de ayuda debido a los incendios forestales en el área de Los Ángeles. Harvey Mason jr., director general de la academia, afirmó: “creo que veremos algunos momentos históricos”. La organización también renovó sus filas de votantes en los últimos siete años para garantizar una mayor diversidad en los resultados.

Quiénes son los principales nominados

Kendrick Lamar lidera las candidaturas con nueve menciones totales por su álbum GNX. El rapero compite de manera simultánea en las ternas de grabación, canción y álbum del año. Lady Gaga y el productor Jack Antonoff siguen al músico con siete nominaciones cada uno. La cantante pop busca el triunfo en los rubros principales de la academia con el disco Mayhem.

Bad Bunny integra la lista de favoritos con seis categorías gracias a su trabajo Debí tirar más fotos. Este material es el segundo disco íntegro en español que disputa el galardón al mejor álbum en la historia de los premios. Paul Grein, editor de Billboard, analizó que las guerras culturales favorecen al artista puertorriqueño frente a la retórica política actual en los Estados Unidos.

Bad Bunny tocará en el medio tiempo del Super Bowl 2026

El género K-pop también mantiene una presencia relevante en la ceremonia. La pieza “Golden”, perteneciente a la película de Netflix titulada Las guerreras K-pop, enfrenta a “APT.” en el rubro de canción del año. Esta última obra es una colaboración entre la cantante Rosé y Bruno Mars.

El panorama de los nuevos talentos incluye a figuras como Leon Thomas, la banda Katseye, Olivia Dean y The Marías, quienes aspiran al trofeo de mejor artista novel. Mason jr. concluyó: “tenemos que asegurarnos de ser responsables y honrar la música independientemente de su procedencia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.