Quién es Paula Fajardo, la argentina que ganó un Emmy por su trabajo en Andor, la serie de la saga Star Wars

Una argentina resultó vencedora en la última entrega de los premios Emmy. La mendocina Paula Fajardo subió el sábado 6 de septiembre al escenario del Teatro Peacock, de Los Ángeles, para recibir la estatuilla al mejor vestuario de fantasía y ciencia ficción como parte del equipo de Andor, la serie de la saga Star Wars protagonizada por el mexicano Diego Luna.

Ese día se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy de las Artes Creativas, una instancia anterior a la ceremonia central que será este domingo. Allí, Fajardo agradeció junto al equipo ganador, que estuvo liderado por Michael Wilkinson y conformado además por Kate O’Farrell y Richard Davies.

“¡De vuelta a la realidad, después de un fin de semana de lo más surrealista!“, escribió Fajardo en su cuenta de Instagram, junto a distintas postales de aquel memorable momento. Y agregó: ”¡Qué orgullo haber representado al equipo Andor en los Emmy! Es realmente mágico ver cómo un espectáculo como este cobra vida y colaborar con un equipo tan trabajador y talentoso, tanto en el Reino Unido como en España. Es un logro increíble y todos deberíamos estar superorgullosos de lo que hemos ayudado a crear. Como dicen, se necesita un pueblo, pero en este caso, ¡parecía más bien un pueblo pequeño! Brindo por las leyendas del equipo de diseño".

“¡Al mejor elenco que se pueda desear! ¡Un encantador conjunto de damas talentosas, inteligentes y colaboradoras con las que tuve el placer de compartir muchas pruebas! Y lo más importante, al la capitán de nuestra nave espacial, Michael Wilkinson. ¡Te lo merecés muchísimo! Trabajamos en Ghorman, Mina Rau, Coruscant y una boda en Chandrillan. Ha sido un privilegio verte en acción y ayudarte a construir tu visión. ¡Andor es una verdadera obra maestra! Gracias siempre", finalizó su posteo. La serie se impuso en otros tres rubros: diseño de producción, edición de imagen y efectos visuales.

Esta semana, Fajardo brindó varias entrevistas a medios mendocinos, en las que repasó su historia dentro del mundo del espectáculo. “Si alguien me decía, cuando salí del secundario y decidí estudiar diseño de indumentaria, que iba a ganar un Emmy, jamás me lo hubiese creído. Incluso,ni siquiera me imaginaba trabajando en una serie de Star Wars, eso para mí ya es un regalo“, le contó al diario Los Andes.

La diseñadora de vestuario, de 42 años, egresó del Colegio Universitario Central General José de San Martín, uno de los seis colegios de nivel secundario de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicado en la ciudad de Mendoza. Tiempo después, cuando su familia se trasladó a San Pablo, Brasil, Fajardo comenzó a estudiar diseño de moda e indumentaria y mientras cursaba la carrera descubrió que lo que realmente la apasionaba no era la producción de artículos de moda, sino el arte dentro del vestuario.

En Europa

Luego de presentar su tesis, Fajardo recibió una beca y continuó sus estudios universitarios en París, y durante su estadía en la capital francesa realizó un curso de vestuario y descubrió que eso era a lo que quería dedicarse.

En 2009, Fajardo se mudó a Barcelona para perfeccionarse en el rumbo que había decidido abrazar y cuatro años más tarde ya había decidido enfocarse al cine y la televisión. “En 2013 me mudé a Dublín; no conocía a nadie. De a poquito empecé a contactarme con gente que estaba haciendo cortos, y a colaborar con ellos. En esos primeros meses participé de cortos, películas independientes, y fui conociendo a más gente que trabajaba en la industria“, recordó.

Su primer trabajo profesional llegó un año después, como parte del equipo de vestuario de la serie policial Red Rock. Luego formó parte del staff de Rebellion, una serie de época inspirada en la guerra civil irlandesa. “Poco a poco, con esos trabajos, empecé a hacer contactos, a conocer diseñadores y a ser parte de varios equipos, me fui metiendo”, contó la diseñadora.

Entre 2015 y 2016, Fajardo trabajó en la exitosa serie Vikingos. “Esa fue la primera producción enorme en la que me tocó trabajar, no estuve tanto con el diseño de vestuario, sino más en el set y me tocaba vestir gente, cuidar el vestuario y estar atento a todo. ¡Físicamente fue muy duro; estar todo el tiempo entre barro, peleas y caballos!”, le explicó la diseñadora al medio mendocino.

Luego llegaron decenas de proyectos, incluida una versión de Mujercitas para la BBC, y la película Blanca Nieves, protagonizada por Rachel Zegler.

Hace menos de un año, Fajardo fue madre por segunda vez, y desde ese momento se encuentra abocada de lleno a la maternidad. “Tengo dos hijos; uno que está por empezar la escuela y otro que está por cumplir un año. Es lo inmediato, ese será mi trabajo principal, ser madre. Después de la licencia, veré como sigo con otros proyectos”, indicó.