Quién es Yanina Ávila, la gran revelación de Crímenes de familia

Yanina Ávila, la gran revelación de Crímenes de familia, habló este lunes en Informados de todo

31 de agosto de 2020 • 14:30

Todos hablan de ella. Si bien nunca estudió actuación y diariamente trabaja como empleada municipal en Misiones, en los últimos días Yanina Ávila se convirtió en una gran revelación por su papel preponderante en la película Crímenes de familia protagonizada por Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá y disponible en Netflix. Sin embargo, su nombre también estuvo vinculado a un escándalo, ya que varias versiones aseguran que no habría cobrado por su trabajo.

Este mediodía, la actriz habló con Informados de todo y desmintió los rumores: "A mí me pagaron. Gracias a Dios estoy muy contenta, estoy muy conforme con todo", aclaró sin querer entrar en detalles ni en polémicas. Muy humilde, Ávila -quién también interpreta a una empleada doméstica en la historia- contó cómo es su vida en Misiones. "Mi vida es día a día laburando. Soy empleada municipal. En mi pueblo se dio la oportunidad de venir a conocer Buenos Aires y hacer un poco de cine. No pensé llegar tan lejos, me da mucha emoción", expresó, al tiempo que reveló su felicidad por haber trabajado con actores de la talla de Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá. "Estoy muy orgullosa por haber tenido esta oportunidad con actores tan grosos, con este equipo tan grande detrás de cámara y con el director (Sebastián Schindel) por su confianza".

Avance de Crímenes de familia, disponible en Netflix 01:50

Video

En cuanto a cómo logró quedarse con el rol, acotó: "Creo que va por lo que uno es y la confianza, mostrar un poco lo que uno aprende de a poquito". A su vez, Yanina confesó lo emocionante que fue para ella haber trabajado con su hijo (que desempeña el mismo rol en la ficción) en la película disponible en Netflix. "Eso es una emoción muy grande, estoy muy agradecida con el trabajo que hizo, muy agradecida con todo el equipo", señaló.

Tras aclarar nuevamente que tanto ella como su hijo cobraron por su trabajo en la película, la joven que no tiene ni computadora ni conexión a Internet en su hogar contó como hizo para ver el estreno: "Los dos cobramos y nos pagaron muy bien. Yo tenía celular pero trabajando se me rompió, por eso me tuvieron que prestar una computadora para verla".