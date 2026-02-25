Andrea del Boca y Kennys Palacios cumplieron un sueño juntos al reencontrarse en Gran Hermano

Andrea del Boca y Kennys Palacios se reencontraron en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y compartieron una breve conversación con la que dejaron en evidencia su relación previa al ingreso a la casa.

Cuando visitaron el Streams Telefe, ambos imaginaron su posible ingreso a la todavía inconcreta edición de Gran Hermano Generación Dorada: soñaron con ser participantes y convivir juntos en ella. Así, su deseo se cumplió y su reencuentro podría ser el inicio de una alianza que dará mucho que hablar, ya que ambos son parte del selecto grupo de personalidades conocidas en la TV argentina, lo que significará que tendrán mucho apoyo en las placas de votación.

Andrea del Boca y Kennys Palacios compartieron un apasionado beso

Aquel 14 de julio de 2025, el conductor Nacho Castañares le pidió a sus invitados que “se vendan” a Telefe y que realicen un breve casting para que los consideren. La primera en hablar fue Andrea del Boca y expresó: “A vos Santiago [del Moro] te digo, no te podes perder esta dupla. Tenemos humor, mucho amor, mucho para dar, mucha intriga. Me gusta cocinar, así que me veo cocinando para toda la casa”.

Luego, Kennys Palacios agregó la parte más picante y generó risas: “Va a haber sexo, yo miento. Vamos a contar todos los secretos de Andrea del Boca, vamos a sacarle la careta a todos. Y vamos a ganar y a hacer show”. De esta manera, consiguieron su objetivo y compartieron un sentido abrazo al momento del ingreso a la casa del amigo cercano de Wanda Nara.

¡Kennys Palacios entrá a jugar con TODO! 🤗



👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon Prime 🎬 pic.twitter.com/cm1dQl5PUs — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 25, 2026

Cómo ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22:15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas. Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno, junto a otros creadores.