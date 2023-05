De Jennifer Aniston a Nicole Kidman: las revelaciones más inesperadas que compartieron los famosos en TV

escuchar

Confesiones de amor en vivo, historias del pasado que se terminan revelando por las preguntas incisivas de los hábiles presentadores... Los programas late night se convirtieron en el escenario ideal para que figuras de Hollywood puedan soltarse y, con espontaneidad, compartir con la audiencia relatos desconocidos de sus vidas que, debido a su impacto, se volvieron virales.

En esta nota, cinco confesiones que se suscitaron en exitosos ciclos:

*Drew Barrymore y sus charlas secretas con Britney Spears

Drew Barrymore habló de su relación con Britney Spears The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

En diálogo con Jimmy Fallon, la conductora, actriz y empresaria habló de su sorpresiva presencia en el casamiento de Britney Spears con Sam Asghari, que estuvo ligada a un vínculo que fue cultivando con Spears a lo largo de los años, cuando la reina del pop estaba bajo la tutela de su padre y no podía expresarse libremente. De todos modos, la cantante encontró la forma de hablar de sus momentos más duros con determinadas figuras a las que le tomó aprecio, y Barrymore fue una de ellas.

En The Tonight Show, la protagonista de Amor a distancia habló de los “intercambios secretos” que tuvo con Spears. “ Sé que suena nefasto, pero es lo contrario. Fue muy honesto y ambas hemos pasado por muchas cosas ”, reveló Barrymore, en alusión a la sobreexposición, el ascenso a la fama y el rol de la familia en esas situaciones difíciles de manejar. “Hay paralelismos y circunstancias únicas”, remarcó Barrymore sobre su vínculo con Britney y sobre cómo no suele acercarse a estrellas del espectáculo, pero con ella decidió hacer una excepción.

Drew Barrymore revela los intercambios secretos que tuvo con Britney Spears

Por otro lado, Drew habló sobre la boda que se llevó a cabo en junio del año pasado. “Fue algo íntimo, como un cuento de hadas. Fue muy dulce y no hubo prensa. Fue la forma en la que ella quería hacerlo. Ella hizo una ceremonia y nosotros pasamos directamente a la fiesta de baile, la pasamos bien”, contó.

Barrymore ya le había manifestado públicamente su apoyo a Britney en su lucha por librarse del tutelaje: “Le dije que creo que ella es la clave de su libertad. Estoy muy involucrada con esto. Todo el mundo merece tener la oportunidad de tener su vida bien, mal y todo lo de en medio. Se trata de que te permitan vivir tu vida”, expresó.

*Emma Watson y una confesión para los fanáticos de Harry Potter

Emma Watson, Tom Felton y un enamoramiento en el set Archivo

Un claro ejemplo de cómo el sentirse cómodo en un programa es clave para compartir una intimidad es lo que sucedió con Emma Watson en The Jonathan Ross Show. En el año 2012, la actriz habló del fuerte enamoramiento que sintió por su compañero en Harry Potter, Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy. “Era más grande que yo, tenía una patineta, era muy cool, y sabía lo que me pasaba con él, pero decía que me veía como una hermana y eso me rompió el corazón ”, reveló. Asimismo, luego entró en detalles sobre el día en que supo lo que sentía por el actor. En una jornada de rodaje se les pidió a los jóvenes dibujar su interpretación de lo que era Dios. “Él dibujó a una chica con una gorra al revés en una patineta. Entré a la habitación donde estábamos recibiendo la tutoría y, al ver el dibujo, no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”, sumó la actriz de Mujercitas.

“Yo solía ir todos los días y buscaba su número en la hoja de grabaciones. Él era el número siete y, si su nombre estaba (y le tocaba grabar conmigo), ese era un día muy emocionante”, sumó. Sin embargo, esos sentimientos fueron estrictamente platónicos. Por su parte, Felton, quien tenía 15 años cuando Watson experimentó ese enamoramiento, también sorprendió al revelar, en diálogo con Fox News, que “la amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, pero que prefirió no verbalizarlo. “ Siempre he sentido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar. Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente la ha habido, solo que en diferentes momentos ”, recordó.

Además, el actor evocó esa época y las especulaciones que surgieron luego. “Comenzaron a abundar los rumores de que había más en nuestra relación de lo que decíamos. Negué que me gustara de esa manera, pero la verdad era diferente. Mi novia en ese momento supo de inmediato que había algo tácito entre nosotros. Recuerdo haber usado la típica frase: ‘La amo como a una hermana’, pero había más que eso (...). Éramos almas gemelas”, enfatizó.

*Nicole Kidman quiso conquistar a Jimmy Fallon y se lo contó

Nicole Kidman y Jimmy Fallon tuvieron un hilarante intercambio

Una de las entrevistas realizadas en un late night en viralizarse con mayor celeridad fue la que le realizó Jimmy Fallon a Nicole Kidman en 2015. El conductor descubrió en vivo que la actriz australiana había querido tener una cita con él cuando estaba soltera y la cara de sorpresa de su interlocutor fue indisimulable. La anécdota que compartió Kidman hacía referencia a un día en que estaba pasando tiempo con un amigo del conductor, Rick, quien lo llamó por teléfono para saber si podían ir a visitarlo para ofrecerle un papel en una película. Fallon aceptó, y Kidman contó su versión de ese encuentro.

“Me acuerdo que vos me gustabas, pero que no me hablabas, que pusiste videojuegos, entonces no sabía qué estaba pasando, pensé que eras gay, pero no me dirigías la palabra”, recordó la ganadora del Oscar entre risas. En ese momento, el conductor se mostró incrédulo ante la revelación de Kidman ya que, desde su perspectiva, jamás pensó que ella estaba interesada en él.

“Bueno, ahora no me pasa y estoy casada, así que ya está”, aclaró la actriz. “ Intenté tener algo con vos, pero no pude. Eras algo atolondrado y no te diste cuenta de lo que estaba pasando, pensé que no te interesaba y me dio mucha vergüenza ”, le dijo Nicole a Jimmy en un intercambio imperdible que puso énfasis en “lo que pudo haber sido”.

*Jennifer Aniston y un viaje que podría haber terminado en tragedia

Jennifer Aniston y una celebración de cumpleaños fallida Rachel Murray - Getty Images North America

Cuando Jennifer Aniston se aproximaba a su quincuagésimo cumpleaños, decidió realizar una celebración a gran escala con un grupo de amigos. Lamentablemente, todas las expectativas que tenía para ese festejo del 11 de febrero mutaron en pánico por un acontecimiento que la dejó muy traumada. En una reciente visita al programa de Jimmy Kimmel junto a su amigo y colega del díptico de Netflix, Misterio a bordo y Misterio a la vista, Adam Sandler, la actriz compartió esa anécdota que también involucraba a la esposa de Kimmel, Molly, una de las invitadas al cumpleaños.

Mientras el avión iba a rumbo a México, el jet perdió una de sus llantas, por lo cual los tripulantes decidieron a último momento que era más seguro dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ontario, donde se produjo el aterrizaje de emergencia. En esos minutos que se sintieron eternos, todos empezaron a mandarles mensajes a seres queridos.

“Mi esposa me dijo que había sido un gran marido”, contó Kimmel entre risas, revelando así el mensaje que le envió Molly en medio del pánico. En 2019, Aniston había visitado a Ellen DeGeneres en su programa, en el que ambas recordaron el intercambio que tuvieron en pleno momento de desesperación. “ Todos en el avión empezaron a sentir pánico, todos a los que miraba para sentirme reconfortada estaban con sus caras llenas de lágrimas, empezaban a mandarles mensajes a sus hijos, a sus parejas, a sus seres queridos, y yo pensaba: ‘¿a quién le escribo?’. Y luego ¡bum! Vos fuiste la primera persona que me preguntó si estaba bien, y grité ‘¡Ellen! Sí tengo a alguien que me quiere’”, compartió.

*Woody Harrelson y la revelación que shockeó a Hollywood

Woody Harrelson y Matthew McConaughey podrían ser hermanos AP

Una de las noticias más impactantes de los últimos meses del mundo hollywoodense se produjo cuando Matthew McConaughey y Woody Harrelson les comunicaron a los medios sus sospechas de que son hermanos . Los actores, quienes trabajaron en las películas Conquistando las olas y EdTV, y en la primera temporada de la serie True Detective, están esperando la confirmación de si efectivamente son familia. El primero en hablar del tema fue McConaughey en el podcast de Kelly Ripa, Let’s Talk Off Camera, pero luego Harrelson fue un paso más allá en el late night de Stephen Colbert, donde confirmó que se hará la prueba de ADN para despejar toda duda.

“Hay cierta veracidad en la versión de que podríamos ser hermanos”, manifestó y mencionó que hay un conflicto entre ambos sobre cómo abordar la situación. “ Para él (McConaughey), el hacernos la prueba es un problema mayor porque siente que está perdiendo a un padre, pero yo le digo: ‘No, estás ganando un padre y un hermano diferente’ ”, añadió Harrelson, quien dejó entrever que la prueba es inminente y que pronto se sabrá el resultado de la misma.

Todo comenzó con el relato de la madre de Matthew, nada menos que la punta del ovillo de esta increíble historia. “En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Mi mamá estaba presente, y expresó: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Era un ‘conocimiento’ cargado, con cierta insinuación”, había contado McConaughey, en relación a lo que los llevó a investigar su pasado familiar. “Seguimos cuestionándonos qué significaba este ‘conocí’, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Woody estaba soltero al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban atravesando su segundo divorcio”, amplió el actor al recordar cómo surgieron las sospechas.