Tras la muerte de Silvina Luna, varias figuras del mundo espectáculo se han animado a revelar sus experiencias con el cirujano Aníbal Lotocki, con quien en el pasado se realizaron diferentes tratamientos estéticos. Sin ir más lejos, esta misma semana, Marta Fort, hija de Ricardo Fort, contó que su papá pasó por el quirófano de este médico denunciado por mala praxis y también Raquel Mancini rompió el silencio para hablar del tema.

En diálogo con el programa LAM (América TV), la exmodelo hizo mención al tipo de intervenciones que se realizó con Lotocki: “ Con él me saqué las mamas y me las achiqué, pero no tuve ningún problema. Eso es lo único que me hice, yo iba al spa con él, me ponía las botas y un suerito para vitaminas, pero nada invasivo con él”, aseguró.

Mancini dice que no recuerda cómo llegó a su consultorio. “Estaba pensando pero no me acuerdo, me puse a pensar: ¿Cómo fue la primera vez que fui? Pero no lo recuerdo”. Respecto a la proliferación de casos de personas intervenidas por el cirujano que hoy atraviesan graves problemas de salud, la actriz dijo que le asusta la situación: “Me da pánico por la cantidad de chicas, chicos, y los casos que están apareciendo. Es tremendo”, expresó.

La modelo también recordó su experiencia personal con las cirugías estéticas y se refirió a la obsesión cultural por perseguir los estándares de belleza: “No va por ahí, va por dentro, te lo digo yo que hace 35 años me hice una lipoaspiración y también me sacaron en un ascensor, así que si me hablás de hacerme una de nuevo, no quiero saber nada”, aseguró.

Mancini apuntó que hoy se cuida siguiendo hábitos saludables. “Voy al gym, como sano, toda mi vida hice deportes, así que estoy tranquila en ese aspecto”, dijo, a la vez que insistió: “Pero hay que mostrarse y ser uno, basta de agredirnos”.

Respecto a cómo le impactó en lo personal la muerte de Silvina Luna , Mancini contó: “Obvio que te da angustia, lloré, mamá también. Te da una angustia, una pena. Yo no era amiga pero la conocí, la crucé, le tenía cariño. Recé por ella, ojalá pueda descansar en paz”, manifestó.

A raíz de las denuncias contra Lotocki y después de la conmovedora muerta de Silvina Luna, el programa Intrusos (América TV) recuperó semanas atrás material gráfico de noviembre de 2018 y mostró un video de un reality que el médico hacía hace unos años, en el que se lo ve casualmente interviniendo a Raquel Mancini. “Te preparo el suerito”, le dice allí a su paciente.

Al comienzo del video se ve a Mancini que se pellizca a la vez ambos párpados y le pide al médico: “Sacame esta piel ya. El martes”. “A ver, cerrá los ojos”, le dice él y luego de mirarla de cerca le aclara: “Tenés todo bien”. “No, esto me sobra acá”, insiste ella señalando de nuevo sus párpados. “Estás bárbara”, retruca Lotocki, a lo que ella para convencerlo de que lo que le pide no es superficial, le responde: “Vos sabés que yo no soy pel...uda”. Luego de que ambos se ríen por esta última afirmación de la modelo, Lotocki le dice: “Te preparo el suerito. Ahí las chicas te preparan el suerito y vemos lo del párpado”. El material al que se refiere el médico es parte de un tratamiento conocido como ortomolecular, que en aquel momento estaba en boga entre varios famosos y que se vendía como una manera de mejorar la salud y la calidad de vida.

La difícil historia de Raquel Mancini

Lotocki está inhabilitado para ejercer la profesión, pero está libre mientras se encuentra recluido en su casa de Vicente López para evitar la condena social. En esa misma vivienda, donde varias personas han acudido para manifestarse por los múltiples casos de supuesta mala praxis denunciados contra el cirujano, aparecieron ayer en el frente colocados llamativos carteles con una advertencia hacia la prensa: “Con los chicos, no”, se lee en los letreros, en supuesta alusión a los efectos que las concentraciones de gente a las puertas del inmueble estarían trayendo a la familia.

Cabe recordar que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó días atrás el pedido de detención del médico en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien sufrió graves problemas de salud tras ser operado en su clínica.

