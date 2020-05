Raquel Satragno arremetió contra Mühlberger: "se aprovechó de Pinky"

Raquel Satragno arremetió contra Mühlberger por entender que éste "se aprovechó" de Pinky, su hermana Crédito: Santiago Cichero/AFV

18 de mayo de 2020 • 16:58

El año pasado, el doctor Rubén Mühlberger contó que fue él quien logró que Lidia "Pinky" Satragno volviera a caminar, antes de hacer su programa en la Televisión Pública Argentina. Pero ahora la que dio su versión fue la hermana de Pinky, Raquel Satragno .

"Mi hermana había estado un año y medio en un centro de rehabilitación, preparándose para volver a la tele. Ahí apareció Mühlberger, en un momento en que mi hermana necesitaba un incentivo, esperanza, y este doctor se aprovechó", contó Raquel Satragno en Confrontados , el programa que Marina Calabró conduce por Canal 9.

La conductora quiso saber si el tratamiento de Mühlberger fue efectivo, a lo que Satragno respondió: "La realidad es que Pinky empezó a desmejorar semana a semana. No sé cuál era el tratamiento, y si era algo normal. Pero desmejoró mucho y no fue nada maravilloso, al contrario. Este doctor trató de llevarse las loas del trabajo que hicieron con Pinky en el centro de rehabilitación".

Luego, Carlos Monti comentó que Pinky ya no puede caminar. "Y no sólo eso, le habrían tocado la cara. Quiero decir que le hicieron alguna intervención quirúrgica o tratamiento sin ningún tipo de consentimiento, y desde entonces aparecieron tics nerviosos que ella antes no tenía", concluyó Monti.

En julio del año pasado, Pinky recibió la distinción Domingo Faustino Sarmiento que le entregó el Senado de la Nación. En aquélla ocasión, su sobrina, Kari Araujo, le comentó a este medio: "(Pinky) Estaba de muy buen ánimo. Y caminó muchísimo porque el auto nos dejó en una puerta privada del Congreso y tuvo que caminar como media cuadra hasta el ascensor. Le ofrecieron silla y no quiso. Y ayer aprovechó el premio para salir a cenar después, así que estaba recontenta". Con respecto a la salud de Pinky, Araujo señaló en ésa oportunidad: "Mejoró muchísimo desde que la atiende el doctor Rubén Mühlberger".