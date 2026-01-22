Rating: la inesperada gran noche que tuvo la TV abierta

El mes de enero nunca fue fácil para la televisión abierta en materia de rating: la combinación del calor, las vacaciones y el desinterés del público es un combo muy complicado para la pantalla chica. Este año no es la excepción, los programas están haciendo lo imposible para conseguir mayor audiencia, en medio de la falta de temas atractivos y de bajos presupuestos.

En otras épocas, el período estival era el momento en que se lanzaban ciclos nuevos o se estrenaban ficciones. Hoy, la polémica del día es replicada por los más de 20 programas de panel que debaten los mismos temas en continuado, con poca presencia de móviles desde la costa o Carlos Paz, como se hacía hace años.

En este contexto, el miércoles dio varias sorpresas en materia de rating. MasterChef Celebrity sigue siendo el programa más visto de toda la televisión. El reality que conduce Wanda Nara encontró la fórmula para ser atractivo: más polémicas mediáticas y menos cocina. Hace pocos días ingresó a la competencia el cantante Rusherking, expareja de la China Suárez. Las alusiones elípticas a Mauro icardi y la China son constantes, además de los picantes ida y vuelta entre la mediática y Maxi López.

En la gala de este miércoles, los participantes tuvieron que cocinar una gran cantidad de comida. Por eso, recibieron la visita de seres queridos. Cada uno tuvo un acompañante que los ayudó a cocinar viandas. Las duplas fueron Cachete Sierra con Rochi Igarzábal, La Reini con Mernuel, La Joaqui con Luck Ra, Ian Lucas con su hermano Teo, Miguel Ángel Rodríguez con su hijo Imanol, Esther Goris con Mirta Wons y Rusherking con Khea. Pero como en MasterChef nada es lo que parece, no tuvieron la receta y solo se les indicó el nombre de la preparación a realizar.

El prime time trajo buenas noticias, en materia de números, ya que MasterChef Celebrity cosechó un promedio de 11.4 puntos, la emisión más alta del reality de la última semana. En la segunda parte marcó 9.8. Por su parte, El encargado con Guillermo Francella obtuvo 5.2 puntos y quedó segundo en su franja. Fue lo más visto del día de eltrece y es la medición más alta de la serie.

El Wanda Gate reavivó los números

Una nueva pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi logró subir el rating de varios de los programas que siguen el minuto a minuto del enfrentamiento mediático de la expareja. Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre conducido por Sabrina Rojas, promedió 3 puntos. Quedó segundo en su franja y es la emisión más alta del ciclo de los últimos dos meses.

Algo parecido pasó con LAM, que cosechó 3.5, buena marca para la época del año, y detrás quedó Bendita, con 2.6. La nueva etapa conducida por Edith Hermida fue lo más visto de canal Nueve. Intrusos también obtuvo un promedio de 2.6, programa que emitió la nota en la que la conductora de MasterChef admitió que tenía mejor diálogo con el padre de sus hijas e hizo estallar la polémica.

Quién está complicado es Benjamín Vicuña. La nueva temporada de The Balls, con 1.9, no le deja buenas marcas a eltrece y esto complica mucho a Telenoche, que promedió 2.9 y quedó lejos de Telefe Noticias, con 6.1.

El segmento de la mañana es el que más sufre la baja de los números del verano: A la Barbarossa fue lo más visto de la franja con 3.4, seguido de Puro Show con 2.3, La mañana con Moria midió 1.9, Qué mañana, 1.3 y Lape Club Social Informativo, conducido por Mauro Szeta, 1.2.

Verónica Lozano sigue siendo líder en la tarde, esta vez con un promedio de 4.3 y detrás se ubicó la recién llegada Cocina rebelde con 2.4 y Con Carmen con 1.4. Si bien las novelas turcas siguen siendo el fuerte de Telefe, la novela Bahar que el canal estrenó el lunes midió 5.1 puntos y es la emisión más baja desde su debut.

Telefe ganó el día con un promedio de 6.1 puntos, seguido de eltrece con 3.1, América ocupó el tercer puesto con 2.4, el Nueve obtuvo 1.5 y canal Net junto a la Televisión Pública cosecharon 0,2. El canal de las pelotitas logró 3 puntos de diferencia sobre el canal que comanda Adrián Suar y en el prime time sacó 4.9 puntos de ventaja. Y la sorpresa del día es que América, con 2,5 quedó segundo de 16 a 20 versus los 2.4 del canal de Constitución.

Si bien las marcas que difunde Kantar Ibope Media solo reflejan la elección del público en el AMBA, los números muestran un desinterés de la audiencia por el “más de lo mismo”. Los gerentes de programación deberán pensar estrategias para no repetir la performance de 2025, en donde la televisión abierta tuvo una pronunciada baja en el encendido total.