Raúl Lavié: "A Pinky la afectó mucho la política"

En una entrevista radial, el cantante y actor se refirió al estado de salud de la madre de sus hijos

Algunas semanas atrás, la buena noticia sorprendió a sus seguidores: Pinky había sido dada de alta de la residencia de rehabilitación en la que había vivido el último tiempo y lo festejaba junto a sus allegados en un almuerzo a pura sonrisa. Esta nueva situación alegró a todos aquellos que crecieron escuchando su emblemática voz y disfrutando de su inconfundible estilo a la hora de conducir programas radiales y televisivos. Este sábado, su exesposo Raúl Lavié, se refirió al estado de salud de la madre de sus hijos y aseguró que el ingreso a la política fue lo que más la afectó.

"Creo que a Pinky la afectó mucho su entrada a la política, fue un golpe fuerte y la dejaron sola. Ella se granjeó antipatías, le cayeron encima aquellos que la miraban con envidia y eso fue generando, dentro de ella, una cosa de meterse para adentro", conjeturó Lavié en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

Y agregó: "Se cansó un poquito, y poco a poco fue perdiendo las ganas de salir a la calle. Ahora parece que ha recuperado la mística de vivir".

Gracias a su íntima amistad con el dirigente radical Rodolfo Terragno, Pinky tuvo su primer acercamiento con la política en 1999, cuando se postuló como candidata a intendente de La Matanza a través de la Alianza. El resultado de la elección le dejó un sabor muy amargo: luego de que los primeros cómputos la consagraran ganadora -y hasta fuera reconocida como intendente electa-, horas más tarde los números se revirtieron y terminaron favorables al candidato justicialista Alberto Balestrini. En 2007, tuvo revancha y consiguió ocupar una banca en el Congreso como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

A comienzos de 2017, tras sufrir una trombosis y lidiar con las consecuencias de un epoc, la "Señora Televisión" pasaba sus días recluida en su departamento en Palermo. "Me tengo que movilizar con mucha cautela. Solo camino dentro de mi departamento y con bastón", le contaba a LA NACION por entonces. Un año después, sus dificultades motrices empeoraron y por consejo de su amigo Cacho Fontana decidió internarse en una residencia geriátrica especializada en rehabilitación en la que él vivía.

"Ésta casa me trae muchos recuerdos. He frecuentado sus salones y he trabajado en ella", dijo la conductora, a mediados de julio de este año, al recibir la mención de honor "Domingo Faustino Sarmiento" en el Congreso. Semanas después, el 6 de agosto, fue recibida por el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.

"Hay que blindarse contra las cosas exteriores que atentan contra tu buena vida y tu forma de ser. Por ejemplo, ayer conversaba con mi mánager que me decía que estaba muy mal por ver los programas políticos. Yo le dije que no mire más eso, que no se enganche", aconsejó Lavié al finalizar la entrevista.