Emma Watson salió al cruce de los comentarios de JK Rowling sobre las personas trans

Muchos de los fans de Harry Potter esperaban ansiosos por conocer su opinión, y aunque se hizo esperar, Emma Watson les dio el gusto. La actriz que se hizo famosa por haber interpretado a Hermione Granger recurrió este miércoles a las redes sociales para sumarse a la ola de críticas que inició su compañero Daniel Radcliffe contra la más reciente publicación de la autora de la exitosa saga, J.K. Rowling .

"Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", lanzó Watson desde su cuenta de Twitter. Y continuó: "Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas de todo el mundo los vemos, respetamos y amamos por lo que son".

De esta manera, la actriz se sumó a los dichos de Radcliffe . El protagonista de la saga salió también a diferenciarse de los dichos de la autora británica, que en varias oportunidades realizó comentarios transfóbicos tanto en las redes como en entrevistas. El actor que interpretó al pequeño mago no solo se mostró crítico hacia esas afirmaciones sino que deseó que aquellas declaraciones no contaminen el amor de los fanáticos de Harry Potter.

Pero no solo "Harry" y "Hermione" salieron al cruce de la multimillonaria autora. Eddie Redmayne, protagonista de Animales fantásticos y dónde encontrarlos le dijo a Variety: "El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural y durante años he intentado educarme al respecto. Es un proceso en marcha. Al ser una persona que trabajó con J.K. Rowling y con integrantes de la comunidad trans quería dejar perfectamente claro cuál es mi posición sobre el tema. Estoy en desacuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. No me gustaría hablar en nombre de la comunidad pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de que su identidad sea cuestionada constantemente, lo que en demasiadas ocasiones deriva en violencia y abusos. Ellos simplemente quieren vivir sus vidas en paz y es tiempo de que los dejen hacerlo", expresó.

La polémica comenzó a principio de año, con una serie de declaraciones de Rowling asegurando que las mujeres trans no son mujeres. Este fin de semana, el tema recrudeció cuando al compartir un artículo que lleva por título "Opinión: creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa" ironizó: "Esa gente que menstrúa solía tener un nombre". En uno de sus últimos posteos en Twitter, indicó: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

Luego de que recrudeciera la ola de críticas en su contra y de que miles de fans decidieran dejar de seguirla en las redes, Rowling publicó una carta en la que asegura estar "al lado de los valientes hombres y mujeres, homosexuales, heterosexuales y trans que defienden la libertad de expresión, los derechos y la seguridad de los más vulnerables de la sociedad: jóvenes gays, adolescentes frágiles y mujeres que desean retener sus espacio de un solo sexo". Sin embargo, en el mismo escrito reforzó su idea de circunscribir la identidad de género a la condición biológica.