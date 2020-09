17 películas sobre artes marciales, que se pueden ver en streaming

Ralph Macchio, Pat Morita, en Karate Kid

Todo el mundo habla de Cobra Kai, o todo el mundo ve Cobra Kai. Claro, todo el mundo es una inexactitud y Cobra Kai es una serie, no una película, pero se basa en una saga de películas [las de Karate Kid] y retoma a Daniel Larusso (Ralph Macchio) y a Johnny Lawrence (William Zabka) muchos años después. El éxito de la nostalgia, tal como dicen, entre otros componentes; uno de esos debería ser nombrado como "volver a los encantos del cine cuando todavía era cine". Claro, a Karate Kid (1984, John G. Avildsen, el director de Rocky) "la vio todo el mundo". Bueno, tampoco tanto, ni en su momento ni ahora, porque en el mundo hay mucha gente y nace mucha gente en un día -¡y también muere mucha gente!-, y si alguien de los vivos quiere verla por primera vez o revisarla -y no la tiene en formato físico- la puede ver por HBO Go, Google Play o Apple TV. A Karate Kid II (1986) la ofertan en todos esos medios y también en Claro Video. Y a la tercera (1989) en HBO Go, Google Play, Claro Video y Movistar Play. Y hay una cuarta, de 1994, que pueden conseguir en HBO Go, Google Play, Claro Video y Apple TV como El nuevo Karate kid, y ya es otra cosa -o doblemente otra cosa, porque siempre otra película es otra cosa- dado que está el sr Miyagi (Pat Morita), pero ya no Daniel (Macchio) sino que la aprendiz en las lides karatecas por caminos sinuosos es una chica, llamada Julie Pierce (Hillary Swank).

Mucho después, en 2010, vendría eso que llaman reboot y que también podríamos denominar como "en el siglo XXI a nadie se le ocurre una nueva idea". Hace diez años hubo entonces una nueva Karate Kid, con el hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, llamado Jaden Smith, y nada menos que con Jackie Chan en el papel del maestro. Esa Karate Kid, que tal vez sea la mejor junto con la original de 1984, la pueden ver en HBO Go, Movistar Play y Claro Video. Pero si ya están cansados de Karate Kid y sus derivados en formato de cine o de series y a la vez quieren ver más películas de o con artes marciales... esta es una pequeña selección que no necesariamente es de las mejores películas o de las más conocidas sino más bien una búsqueda de alguna clase de diversidad o extremos o rarezas entre lo que está más al alcance del corredor de las pequeñas distancias del streaming.

Los tres dragones (1988)

Mencionamos a Jackie Chan, algo así como un héroe -y un ser aparentemente indestructible- desde hace más de cuatro décadas para el público del cine de acción. Pero, lamentablemente, entre las muchas películas disponibles con este ejemplar humano extraordinario en la pantalla, hay una evidente tendencia a que las más profusamente disponibles no sean las mejores (Impacto inminente, de 1996 y de las más recomendables, está solamente en Apple TV). Lo mejor de Chan es en general lo de los ochenta y los noventa y eso brilla casi completamente por su ausencia. Pueden ver Los tres dragones (1988) en Amazon Prime y Movistar Play y también en YouTube gratis (aunque en español latino). De todos modos, Los tres dragones es de las "más graciosas", pero no de las mejores y más potentes. Hay que conseguir Masacre en Nueva York y abrir los cines para verla.

The Bodyguard y The Raid

Mientras tanto, para estos tiempos en los que el cine, junto con sus vibraciones, pasiones y emociones parecen menguar a niveles bajísimos, pueden ver una película de hace pocos años llamada The Bodyguard (Netflix). Fue exhibida en el Bafici 2016 con la presencia de Yue Song, su protagonista, director, guionista y aventurero de cada secuencia. Esta es una película flamígera de superacción y super sin exageraciones. Una película de kung-fu en modo iridiscente, con un creador que recorre convencido el sendero de Jackie Chan y como en una de Jackie Chan, hay que ver los créditos finales. Una película con citas -Titanic, James Bond, Kill Bill y también el melodrama más superficial- a una velocidad absurda y que se ríe de cada convención llevándola al máximo, y con algo así como devoción por el movimiento. Y si quieren más acción de la fuerte, tienen las dos The Raid de Gareth Evans, una en Movistar Play y otra en Claro Video.

Operación Dragón e Ip Man

Operación Dragón, la inevitable con Bruce Lee de 1973, está disponible solamente para alquilar o comprar en Google Play. Hacemos votos para su mayor presencia en el universo digital, y también para pedir que regresen las deslumbrantes películas de Prachya Pinkaew. Mientras tanto, tienen las de Ip Man -"el maestro de Bruce Lee"- en Netflix.

Las películas de King Hu

El wuxia, o el wuxia pian, es -grosso modo- el cine situado en el pasado, histórico o no tanto... de peleas bastante voladoras con espadas aunque a veces sin ellas. Para algunos puristas esto está más bien fuera del cine de artes marciales más estricto. Pero no entremos ahora en esas discusiones, no vaya a ser que por cuestiones menores de etiqueta se pierdan las películas de King Hu (1931-1997). La más famosa, Un toque de Zen, causó revuelo en el Festival de Cannes en los setenta e influyó en, por ejemplo, Quentin Tarantino y Kill Bill. Un cineasta del movimiento, un cineasta de la plasticidad y la elegancia, y en Qubit pueden ver sus tres películas más imprescindibles: Come Drink With Me (1966), La posada del dragón (1967) y la mencionada Un toque de Zen (1970). ¿Y El tigre y el dragón? Bueno, justamente... mejor vean las de King Hu y, en las fiestas, sean el alma de las conversaciones sobre películas de gente que pelea en el aire.