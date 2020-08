La actriz hizo su debut en la red social, que se caracteriza por contenido exclusivo para adultos a cambio de una suscripción, y ganó un millón de dólares en un día Crédito: Instagram: @bellathorne

27 de agosto de 2020 • 11:11

Bella Thorne arrasó y rompió récords en su primer día como generadora de contenidos en Only Fans, la red social que se caracteriza por el pago de una cuota mensual de los usuarios para acceder a contenido exclusivo -sin ningún tipo de censura- de una celebridad. La actriz suele dar qué hablar, pero esta vez ganó un millón de dólares en tan sólo 24 horas.

Hace una semana la exestrella de Disney Channel confirmó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 23 millones de seguidores, que creó su perfil en Only Fans. "¡Estoy tan emocionada de poder hablar sobre lo que hay detrás de la vergüenza y el sexo del cuerpo femenino!", anunció en el posteo.

"Te vas a hacer millonaria", le escribieron muchos usuarios, quienes acertaron sobre el abrumador éxito que tendría la joven de 22 años en su debut en la plataforma. Thorne rompió todos los récords y se posicionó como "el mejor estreno", siendo la primera en conseguir ganar un millón de dólares en un día, según informó la red social.

Algunos datos que no sabías de Bella Thorne

En siete días, Thorne recaudó dos millones de dólares. Only Fans le cobra 20 dólares a cada usuario y se queda con un porcentaje, como comisión. La otra parte le corresponde al productor del material visual.

Esta no es la primera vez que la actriz está en el centro de la escena por relacionarse con el mundo de los contenidos para adultos: el año pasado recibió el premio Vision Award de Pornhub por su debut como directora de la película de cine condicionado Her and Him.

También en junio del año pasado sufrió extorsiones de un hacker, quien la amenazaba con publicar fotos íntimas, y Thorne sorprendió a todos y decidió filtrar ella misma esas imágenes para terminar con la manipulación de quien le pedía dinero a cambio de no mostrar las fotografías.

Un mes después de aquél episodio mediático la actriz confesó en una entrevista con Good morning America que es pansexual: "Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. Literalmente te gusta la personalidad, y no su género".

La estrella de las redes sociales estuvo de novia con la youtuber Tana Mongeau y luego con Alex Martini, una asistente de producción de bajo perfil. Actualmente está en pareja con el cantante italiano Benjamin Mascolo, con quien ya lleva más de un año de amor y apostó a la convivencia.