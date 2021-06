Reencuentro de concuñadas: Mónica Ayos y Soledad Villamil, juntas y emocionadas en Miami

Abrazadas, con los ojos vidriosos de la emoción y a pura sonrisa. Así se mostraron Mónica Ayos y Soledad Villamil en una fotografía que la actriz de Sos mi vida subió a su cuenta de Instagram y que retrata el encuentro con su concuñada en Miami.

“Anoche. Géminis en una foto. Ambas filmando, pero en distintas series. ¡Coincidimos solo por unas horas!”, escribió la esposa de Diego Olivera junto a la imagen, que se encuentra instalada en Miami desde hace algunos meses, junto a su marido y la hija de ambos, Victoria.

Villamil se encuentra allí filmando el thriller bilingüe Now and Then, un proyecto de los creadores españoles Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira (Velvet, Las chicas del cable, Gran Hotel) y el director israelí Gideon Raff, autor de la producción original que inspiró la serie Homeland, en la que también se desempeñó como productor y guionista. En la ficción, la actriz interpretará a Daniela, una turista reservada que nunca consiguió superar un trauma que vivió en su juventud.

A principio de febrero, la protagonista de Vulnerables y Federico Olivera dieron el sí en secreto, tras 24 años de relación. La pareja se casó en una ceremonia íntima en el registro civil de la ciudad de San Antonio de Areco, con pocos asistentes para respetar el protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.

Ayos y su esposo no pudieron estar presentes. Ambos se encuentran trabajando en los Estados Unidos, y el mes pasado la actriz y bailarina viajó a España para filmar una película junto a Ginés García Milán, conocido por ser el villano de la serie ¿Quién mató a Sara?.

Mónica y Federico se conocieron mientras formaban parte del elenco de una remozada versión de Matrimonios y algo más, que se emitió por América en 2000, y comenzaron un romance por el que pocos apostaban. “Yo venía de unos años de mucho laburo y, a su vez, de mucha exposición. Diego apareció en mi vida cuando yo transitaba un cambio fuerte, una búsqueda de identidad genuina, correrme un poco del ojo de la tormenta hacia un puerto más calmo, en el que deseaba anclar y que él haya aparecido en esa etapa fue una señal hermosa y muy oportuna”, le contó la actriz a LA NACION hace algunos años.

Si bien la relación entre ambos matrimonios siempre fue armónica y afectuosa, hace más de una década que Ayos y su familia decidieron instalarse en México -donde vivieron hasta que hace algunos meses- y quizá por esa razón no es habitual ver a las dos actrices juntas. Finalmente, a pesar de que el contexto no era el más sencillo, el destino quiso que pudieran verse, y las dos decidieron compartir la emoción de aquel momento con el público.

