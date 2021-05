Soledad Villamil participará en una serie de Apple TV+ de los creadores de Velvet y Homeland

Apple TV+ presentó el elenco de su próxima ficción: el thriller bilingüe Now and Then, que contará con la participación de la argentina Soledad Villamil. Ambientado en Miami y a filmarse en inglés y castellano, el proyecto es el resultado de la colaboración entre los creadores de Velvet, Las chicas del cable y Gran Hotel, los españoles Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, y el director israelí Gideon Raff, autor de la producción original que inspiró la serie Homeland, en la que también se desempeñó como productor y guionista.

Según informó la plataforma de streaming, Now and Then es un complejo thriller que explora las diferencias entre las aspiraciones de juventud y lo que sucede al crecer. Las vidas de un grupo de amigos universitarios cambian para siempre cuando un fin de semana de celebraciones acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los otros cinco han de reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. La actriz de El secreto de sus ojos (2009) interpretará a Daniela, una turista reservada que nunca consiguió superar aquel trauma que vivió en su juventud.

El resto del elenco estará conformado por las nominadas al Oscar, Marina de Tavira (Roma) y Rosie Perez (Fearless, The Flight Attendant), quienes encarnarán respectivamente a Ana, una mujer preparada y con ambición que decide poner en pausa su carrera política para apoyar la de su marido, y Flora, una detective que vive obsesionada con descubrir la verdad sobre el incidente, y está determinada a lograrlo; José María Yapzik (Narcos), como Pedro, esposo de Ana y candidato a la alcaldía de Miami, un hombre que siente que está viviendo una vida que no le pertenece y la española Maribel Verdú (Y tu mamá también, El laberinto del fauno) como Sofía, una abogada fuerte e independiente, cuya vida dio un giro inesperado con el mencionado suceso y que ahora esconde demasiados secretos.

La española Maribel Verdú interpretará a una abogada llamada Sofía en Now and Then

También participarán Manolo Cardona (¿Quién Mató a Sara?) como Marcos, un médico que tuvo que sacrificar todos sus sueños para ocultar el trágico hecho, y Željko Ivanek (Madam Secretary, Damages) como Sullivan, un experimentado investigador que intenta que su colega Flora no se meta en demasiados problemas.

Campos y Fernández-Valdés serán los showrunners, y los guiones quedarán a cargo de Neira, Campos y sus babituales colaboradores.

LA NACION