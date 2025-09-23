Reese Witherspoon habló sobre una relación tóxica de su pasado: “Mi espíritu había sido disminuido”

Reese Witherspoon es una de las actrices más relevantes de su generación. Dueña de una prestigiosa carrera en cine y televisión, la intérprete supo construir un camino profesional en el que abundaron los éxitos. Sin embargo, ella no duda en hablar sobre los errores de su pasado y cómo debió a veces tropezar con distintas piedras para forjar su destino. La protagonista de Legalmente rubia se explayó sobre una dolorosa relación que mantuvo durante su pasado.

La actriz y productora Reese Witherspoon Mireya Acierto - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una charla con The New York Times, Witherspoon se refirió a un noviazgo muy tóxico del que fue víctima hace varios años atrás. “Yo era muy buena en mi profesión, siempre estaba en horario y hacía lo correcto, pero no era emocionalmente madura en mi juventud”, reconoció la intérprete, y agregó: “Vos te metés en relaciones que después te das cuenta que no sirven para vos, y a veces ni siquiera percibís las dinámicas que suceden alrededor tuyo”.

Reese Witherspoon. (Photo by Pool GARCIA/PAT/Gamma-Rapho via Getty Images) Pool GARCIA/PICOT - Gamma-Rapho

Witherspoon contó durante la entrevista, que ese noviazgo la llevó a sentir una gran inseguridad, debido a los agresivos comentarios que recibía de forma constante. Y en ese sentido, ella contó: “Me llevó un tiempo volver a armarme. Mi espíritu había sido disminuido porque pensaba que todas esas cosas horrendas que esa persona decía de mí, eran ciertas. Entonces tuve que reconfigurar mi cerebro”. Y luego, Reese concluyó: “Me tomó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora”.

Por último, la actriz expresó lo difícil que es intentar mantener una vida privada, siendo una figura pública. Y sobre ese tema, apuntó: “Eso es muy difícil (...) con tanta gente deshumanizándote de algún modo, sacándote fotos como si fueras un animal en un zoológico, y no una persona junto a sus hijos, compartiendo un momento íntimo”.

La inesperada reacción de su hija Ava

Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe CHARLEY GALLAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ava Phillippe está acostumbrada, desde pequeña, a que remarquen una y otra vez su parecido físico con su madre, Reese Witherspoon. Sin embargo, hace poco tiempo se sorprendió cuando uno de sus seguidores dio un paso más allá y realizó un comentario que involucró también a su padre, Ryan Phillippe, y a su actual novio, el músico Dakota Brubaker.

La joven actriz recurrió a TikTok para responder a un comentario que decía: “Ya casi. Bienvenidos de nuevo, Reese y Ryan”. El hilarante clip muestra a Ava con la boca abierta, diciendo “no” repetidamente y sacudiendo la cabeza con disgusto mientras Brubaker aparecía en escena vistiendo una polera negra y lentes, un look similar al que usó Ryan cuando interpretó a Sebastian Valmont, en el thriller Juegos sexuales, de 1999. “Chicos”, escribió Ava en el pie de foto. “¿Quééééé?”.

x

Sin embargo, se divirtió con la comparación y combinó el video con la canción “Bittersweet Symphony”, el gran éxito de la banda británica The Verve, que sonó al final de la película dirigida por Roger Kumble y protagonizada por sus padres.

Su reacción divirtió también a sus seguidores y los comentarios no tardaron el llegar. “Ahora no puedo dejar de verlo”, escribió una persona. “Pensé lo mismo”, intervino otro. Y un tercero, añadió: “Lo siento, pero esto es muy gracioso”.

Ava confirmó su romance con Brubaker en diciembre de 2024, cuando compartió en su cuenta de Instagram la captura de una polaroid tomada en una cabina de fotos. La instantánea mostraba a la pareja acurrucada dentro del reducido espacio, mientras el músico la besaba en la mejilla.

reese witherspoon y su ex, ryan phillippe

Phillippe y Witherspoon se conocieron en la fiesta en la que la actriz celebró sus 21 años. El flechazo fue inmediato. De hecho, no esperaron demasiado para la boda, que se llevó a cabo en Charleston, Carolina del Sur, el 5 de junio de 1999, tres meses antes del nacimiento de Ava. La pareja marcó a fuego los 90, especialmente al coprotagonizar la película Juegos sexuales, a la que su hija acaba de rendir un extraño homenaje.

De todas maneras, el tiempo deterioró la relación y ambos aludieron a “la inexperiencia” como factor clave, además de una supuesta infidelidad del actor. El matrimonio se disolvió en octubre de 2007. “Me casé a los 23 años, y a los 27 ya era mamá de dos niños, entonces... No lo sé, también es bueno conocerse uno mismo. No cambiaría nada de lo que pasó, pero ahora le digo a mi hija que es a los 25 cuando realmente vas a empezar a saber quién sos”, declaró Reese.

Además de Ava, los actores son padres de Deacon, que llegó al mundo en 2003. Desde el momento de su separación, dejaron en claro que los chicos eran su prioridad, y compartieron la crianza de manera amigable.