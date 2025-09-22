El tierno mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal por ganar el Trofeo Kopa

Lamine Yamal recibió en la gala del Balón de Oro 2025 el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador menor de 21 años. Es el segundo año consecutivo que el delantero del Barcelona gana este premio y, además, quedó segundo en la votación del Balón de Oro masculino, que terminó ganando Ousmane Dembélé. A partir de semejante logro individual, su novia Nicki Nicole lo saludó afectuosamente en redes sociales y confirmó que su relación sigue firme.

Apenas terminó la ceremonia en París, la cantante argentina utilizó su cuenta de Instagram para saludar a su novio por lograr esa distinción. “Mi estrella. Te amo”, escribió la rosarina y puso una foto donde se los ve sonrientes disfrutando del verano europeo. Como dato de color, se aprecia en la imagen cómo Lamine utiliza una enorme cadena de diamantes con el número 10, su nuevo dorsal para esta nueva temporada en el Barcelona.

Nicki rendida ante el logro de su pareja

“Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí”, dijo Yamal al obtener el premio individual.

Lamine Yamal speaks al recibir el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2025 (Foto Franck FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

La publicación de la tierna foto por parte de Nicki confirmó una vez más que la pareja sigue viento en popa. Si bien en un principio se dudaba de que el joven de 18 años y la cantante de 25 estuvieran realmente en pareja, con distintas muestras en redes sociales desmintieron cualquier rumor y aseguraron que su noviazgo marcha bien.