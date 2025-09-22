El tierno mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal por ganar el Trofeo Kopa
En la gala del Balón de Oro, el delantero del Barcelona obtuvo el reconocimiento como el mejor jugador joven del mundo por segundo año consecutivo; su novia lo festejó en redes sociales
- 2 minutos de lectura'
Lamine Yamal recibió en la gala del Balón de Oro 2025 el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador menor de 21 años. Es el segundo año consecutivo que el delantero del Barcelona gana este premio y, además, quedó segundo en la votación del Balón de Oro masculino, que terminó ganando Ousmane Dembélé. A partir de semejante logro individual, su novia Nicki Nicole lo saludó afectuosamente en redes sociales y confirmó que su relación sigue firme.
Apenas terminó la ceremonia en París, la cantante argentina utilizó su cuenta de Instagram para saludar a su novio por lograr esa distinción. “Mi estrella. Te amo”, escribió la rosarina y puso una foto donde se los ve sonrientes disfrutando del verano europeo. Como dato de color, se aprecia en la imagen cómo Lamine utiliza una enorme cadena de diamantes con el número 10, su nuevo dorsal para esta nueva temporada en el Barcelona.
“Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí”, dijo Yamal al obtener el premio individual.
La publicación de la tierna foto por parte de Nicki confirmó una vez más que la pareja sigue viento en popa. Si bien en un principio se dudaba de que el joven de 18 años y la cantante de 25 estuvieran realmente en pareja, con distintas muestras en redes sociales desmintieron cualquier rumor y aseguraron que su noviazgo marcha bien.
Otras noticias de Futbol
- 1
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 2
Llega un Polémica en el bar más picante para competir con Trato Hecho en el prime de la TV
- 3
El thriller psicológico oculto en Netflix que es ideal para una maratón de fin de semana
- 4
La emoción de Pampita al recuperar los teléfonos robados con imágenes de su hija Blanca: “Lo demás no me importa”